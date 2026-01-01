호주오픈 결승은 알카라스 대 조코비치…누가 이겨도 ‘대기록’

남자프로테니스(ATP)투어 세계 1위 카를로스 알카라스(23·스페인)와 세계 4위 노바크 조코비치(39·세르비아)가 올 시즌 첫 번째 메이저대회인 호주오픈 결승전에서 맞붙는다.
알카라스는 30일 호주 멜버른에서 열린 대회 남자 단식 준결승에서 세계 3위 알렉산더 츠베레프(29·독일)를 3-2(6-4, 7-6, 6-7, 6-7, 7-5)로 꺾었다. 이 경기는 역대 호주오픈 준결승 중 최장 경기 시간인 5시간 27분이 걸렸다. ATP투어는 “알카라스가 ‘마라톤’ 같은 준결승에서 극적인 역전승을 거두며 데뷔 후 처음으로 호주오픈 결승에 진출했다”고 전했다.
이어 열린 경기에서는 조코비치가 이 대회 2연속 우승을 기록 중이던 세계 2위 얀니크 신네르(25·이탈리아)를 3-2(3-6, 6-3, 4-6, 6-4, 6-4)로 제압했다. 이 경기 전까지 신네르에게 5연패를 당했던 조코비치는 설욕에 성공했다.
알카라스와 조코비치 중 누가 우승해도 새 역사가 만들어진다. 알카라스가 우승하면 남자 단식 역대 최연소 ‘커리어 그랜드슬램’ 기록을 작성하게 된다. 프로 선수가 메이저대회에 참가할 수 있게 된 ‘오픈 시대’(1968년 이후)에 커리어 그랜드슬램을 달성한 남자 단식 선수는 앤드리 애거시(56·미국), 로저 페더러(45·스위스), 라파엘 나달(40·스페인), 조코비치 등 4명밖에 없다.
조코비치도 대기록 작성을 눈앞에 두고 있다. 조코비치는 이번 대회에서 우승하면 남녀를 통틀어 메이저대회 최다 우승 신기록을 세우게 된다. 조코비치는 현재까지 메이저대회에서 24승을 거두고 있다. 남자 선수론 역대 최다이고, 여자 선수 마거릿 코트(84·호주)와는 타이다. 조코비치는 24번의 메이저대회 우승 중 10번을 호주오픈에서 달성했다.
