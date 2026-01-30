“뱀이다” 강남 지하철 화장실서 화들짝…멸종위기 ‘볼파이톤’

서울 강남의 한 지하철역 화장실에서 발견된 유기 뱀이 국제적 멸종위기종인 볼파이톤(Ball Python)으로 확인됐다.
30일 채널A에 따르면, 강남구는 4일 지하철역 화장실에서 발견된 뱀 2마리를 구조했다.
한강유역환경청의 조사 결과 구조된 뱀 가운데 1마리는 국제적 멸종위기종 2급으로 분류되는 볼파이톤인 것으로 드러났다. 멸종위기종은 소유자 외에 일반 분양이 엄격히 제한되는 품종이다.
구는 발견 직후 보호 조치를 취하고 동물보호관리시스템(APMS)을 통해 소유자를 찾기 위한 공고를 진행했으나 끝내 주인은 나타나지 않았다. 이에 따라 강남구는 환경청과 협의해 지난 22일 충남 서천 국립생태원으로 해당 개체를 이송했다.
구 관계자는 “공공장소에 파충류를 유기하는 행위는 시민들에게 불안과 공포를 유발할 뿐 아니라 동물에게도 심각한 학대가 될 수 있다”며 책임 있는 사육 문화를 가져줄 것을 당부했다.
볼파이톤은 변온동물로 외부 온도에 따라 체온을 조절하는 특성이 있어 지하철역 화장실과 같은 환경에서는 생존하기 어렵다. 구는 이번 사례를 계기로 유기 동물에 대한 관리를 더욱 강화할 방침이다.
