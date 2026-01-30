“뱀이다” 강남 지하철 화장실서 화들짝…멸종위기 ‘볼파이톤’

  • 동아닷컴

  • 입력 2026년 1월 30일 09시 57분

글자크기 설정

강남 지하철역 화장실에서 발견된 유기 뱀 2마리가 주인 미상으로 보호되다 그중 1마리가 멸종위기종으로 확인됐다. 사진=채널A
강남 지하철역 화장실에서 발견된 유기 뱀 2마리가 주인 미상으로 보호되다 그중 1마리가 멸종위기종으로 확인됐다. 사진=채널A

서울 강남의 한 지하철역 화장실에서 발견된 유기 뱀이 국제적 멸종위기종인 볼파이톤(Ball Python)으로 확인됐다.

30일 채널A에 따르면, 강남구는 4일 지하철역 화장실에서 발견된 뱀 2마리를 구조했다.

한강유역환경청의 조사 결과 구조된 뱀 가운데 1마리는 국제적 멸종위기종 2급으로 분류되는 볼파이톤인 것으로 드러났다. 멸종위기종은 소유자 외에 일반 분양이 엄격히 제한되는 품종이다.

구는 발견 직후 보호 조치를 취하고 동물보호관리시스템(APMS)을 통해 소유자를 찾기 위한 공고를 진행했으나 끝내 주인은 나타나지 않았다. 이에 따라 강남구는 환경청과 협의해 지난 22일 충남 서천 국립생태원으로 해당 개체를 이송했다.

구 관계자는 “공공장소에 파충류를 유기하는 행위는 시민들에게 불안과 공포를 유발할 뿐 아니라 동물에게도 심각한 학대가 될 수 있다”며 책임 있는 사육 문화를 가져줄 것을 당부했다.

볼파이톤은 변온동물로 외부 온도에 따라 체온을 조절하는 특성이 있어 지하철역 화장실과 같은 환경에서는 생존하기 어렵다. 구는 이번 사례를 계기로 유기 동물에 대한 관리를 더욱 강화할 방침이다.

#강남역#지하철뱀#볼파이톤#멸종위기종#강남구#유기#국립생태원#화장실뱀#파충류#동물#사육#한강
최강주 기자 gamja822@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지

트렌드뉴스

트렌드뉴스

  • 좋아요
    0
  • 슬퍼요
    0
  • 화나요
    0

댓글 0

오늘의 추천영상

지금 뜨는 뉴스