[오늘의 운세/1월 31일]

● 쥐 48년 건강에 신경 쓰고 보양식 섭취. 60년 과욕만 하지 않으면 일은 잘 풀려 나간다. 72년 그동안의 고생에 대한 보람을 느낀다. 84년 모처럼 반가운 계기가 생길 듯. 96년 가급적 대화로 풀어가는 것이 현명한 처세. 08년 무리한 욕심 부리지 말고 현실에 만족할 것.
● 소 37년 즐겁고 재미있는 하루! 49년 직접 나서기보다는 뒤에서 조언하는 것이 현명한 처세. 61년 조금은 화려하고 튀는 의상도 좋다. 73년 가급적 대중교통 이용할 것. 85년 혼자보다는 여러 사람과 어울릴 것. 97년 양보하고 힘과 마음을 모으면 잘 풀려 나간다.
● 범 38년 작은 일이 큰 기쁨이 될 수 있다. 50년 감정에 끌려가지 말고 냉정하게 처신할 것. 62년 베풀 수 있는 만큼 베풀어라. 74년 작은 일이라도 대충 하지 말고 신중할 것. 86년 약속 시간에 늦지 않도록 서두를 것. 98년 오랜 고민 사라지고 유쾌한 하루가 될 수 있다.
● 토끼 39년 많이 웃고 긍정적으로 생활할 것. 51년 좀 더 현실적이고 구체적인 계획을 세워볼 것. 63년 말 한마디에 천 냥 빚 갚는다. 75년 무리하지 말고 형편과 능력에 맞출 것. 87년 이미 결정된 일에 불만 갖지 말 것. 99년 작은 것에 연연하지 말고 기본에 충실 할 것.
● 용 40년 모든 것은 시간이 해결해 준다. 52년 화가 나도 참고, 하고 싶은 말이 있어도 참을 것. 64년 승자의 아량과 여유가 필요. 76년 작은 어려움을 극복하면 큰 경사가 기다린다. 88년 아무리 바빠도 꼼꼼하게 확인. 00년 새것이나 유행에 관심 가져 보는 것도 좋다. ● 뱀 41년 중요한 의논은 다음으로 미루는 것이 좋다. 53년 귀인이 가까이 있으니 희망을 잃지 말 것. 65년 모든 일이 잘 풀려 나간다. 77년 운전할 때는 좀 더 느긋한 마음으로. 89년 구설수가 있는 날, 불필요한 말은 삼가는 것이 좋다. 01년 겸손의 미덕으로 절제와 양보가 필요.
● 말 42년 허술해 보여도 손에 익숙한 게 좋다. 54년 겉치레보다는 마음 편한 것을 선택할 것. 66년 지출은 있지만 마음은 행복. 78년 계획한 것은 계획대로, 보다 꼼꼼하게 살피는 지혜가 필요. 90년 가급적 친절 모드로 일관할 것. 02년 일은 바쁘지만 순조롭게 진행된다.
● 양 43년 자녀들과 호흡을 맞추면 만사가 편안. 55년 명예가 따르고 축복 받는 기상. 67년 실익을 챙겨야 한다, 자존심보다 현실이 먼저다. 79년 급하게 결정하지 말고 시간을 두고 생각. 91년 윗사람이나 경험자의 말을 존중할 것. 03년 귀인을 만나거나 새로운 인맥이 형성된다. ● 원숭이 44년 바쁘기는 하지만 기분 좋은 하루. 56년 독단보다는 서로 의논하여 결정. 68년 자신의 위치에서 본분을 다해라. 80년 육체적으로 힘은 좀 들어도 행복이 넘친다. 92년 운수 좋은 날, 새로운 희망과 비전이 생긴다. 04년 먹을 복이 생기거나 칭찬을 받을 일이 있다.
● 닭 45년 아까워도 과감히 포기할 수 있는 지혜 필요. 57년 자존심 버려라 백지장도 맞들면 낫다. 69년 상대방의 입장에서 생각해 볼 것. 81년 도와주려면 확실하게 도와주어라. 93년 작은 일에도 감사하는 마음 가져라. 05년 연인 간에 애정이 깊어지고 느낌이 좋아진다.
● 개 46년 웃는 얼굴이 복을 부른다. 58년 몸은 조금 피곤해도 마음은 행복. 70년 좋은 소식이 기다리고 있다. 82년 자신을 낮추고 동료나 가족과 호흡을 맞출 것. 94년 금전적인 문제 큰 어려움 없이 풀린다. 06년 장기적인 계획에는 좋지만 눈앞의 결과는 기대하기 어렵다.
● 돼지 47년 결정 내리기 전에 좀 더 심사숙고할 것. 59년 웃을 일이나 기분 좋은 일 생긴다. 71년 가급적 여러 사람의 의견을 들어 볼 것. 83년 세상이 다 내 마음 같지는 않다. 95년 실현 가능성 있게 계획을 수립할 것. 07년 사소한 일로 구설에 휘말릴 수 있으니 언행 주의!
