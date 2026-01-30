장애인시설 상습 성폭행 ‘색동원 사건’ 진상 파헤친다

강화 중증장애인 시설서 13명 피해
金총리 “범부처 TF 구성해 진상규명”

27일 청와대 사랑채 앞에서 장애인 거주시설 희생자 합동추모제가 열렸다. 희생자들의 영정 사진 앞에 추모를 의미하는 국화꽃이 보인다. 전국장애인차별철폐연대 제공
김민석 국무총리는 30일 인천 강화군 중증장애인 거주시설 ‘색동원’에서 성적 학대 사건이 벌어졌다는 의혹에 대해 “국무총리실을 중심으로 범부처 합동 대응 태스크포스(TF)를 구성해 신속하고 철저하게 진상을 규명하라”고 지시했다.

국무총리실에 따르면 김 총리는 이날 색동원 의혹 현황을 보고받은 뒤 “피해자 등에 대한 보호 및 구제에 만전을 기하며 정책 사각지대에 대한 보완책을 마련하라”고 지시했다. TF에는 국무총리실 외에 보건복지부 경찰청, 관련 지자체 등이 참여한다.

김민석 국무총리가 13일 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 국무회의에서 모두발언을 하고 있다. 2026.1.13/뉴스1
경찰청은 장애인 전문수사인력과 외부 전문가 등이 참여하는 특별수사팀을 편성해 색동원 사건을 수사할 에정이다.

인천 강화군 중증발달장애인 거주시설 ‘색동원’의 정문이 굳게 닫혀있다. 강화=뉴스1
보건복지부는 관계기관 합동으로 전국 장애인거주시설에 대한 인권보호 등 관리실태 전반에 대해 전수조사를 실시하고 제도 개선책을 마련한다.

21일 인천시청 앞에서 인천 중증장애인거주시설 색동원 성폭력사건 공동대책위원회가 기자회견을 열고 있다. 인천=뉴스1
강화군 중증장애인 거주 시설 색동원에서는 장애인들을 대상으로 성폭력 및 인권 유린이 벌어졌다는 의혹이 일고 있다. 현재까지 알려진 피해자는 19명이다. 광주 인화학교 사건과 유사한 모습에 ‘인천판 도가니’라고도 불린다. 시설장 A 씨는 시설 내 거주하는 중증 장애 여성 13명을 대상으로 장기간에 걸쳐 지속적으로 성폭력을 저지른 혐의를 받고 있다. 경찰은 A 씨 등을 성폭력처벌법상 장애인 강간·강제추행 등의 혐의로 입건해 수사하고 있다.

김형민 기자 kalssam35@donga.com
