고이즈미에 탁구 실력 뽐낸 안규백 “매일 칩니다”

안규백 국방부 장관과 고이즈미 신지로 일본 방위상이 양국 자존심을 건 탁구 대결을 벌였다. 양국 국방 수장은 탁구를 통해 방위 협력 의지를 다졌다.
안 장관과 고이즈미 방위상은 30일 일본 가나가와현 요코스카시 해상자위대 총감부에서 한일 국방장관 회담을 마친 뒤 고이즈미 방위상 제안에 탁구 시합을 벌였다.
안 장관과 고이즈미 방위상은 양복 자켓까지 벗고 시합에 임했다. 안 장관이 넥타이까지 풀자 고이즈미 방위상도 웃으며 함께 풀었다.
고이즈미 방위상은 안 장관에게 공을 건네며 “공을 10번만 서로 넘기자”고 제안하며 탁구교류가 “서로의 우호를 위한 것”이라고 설명했다.
안 장관의 서브로 시작된 첫 번째 랠리는 9번 만에 끝이 났고 다음 랠리는 16번이 오갔다. 해당 랠리는 안 장관이 친 공이 네트에 걸리며 끝났다.
안 장관이 능숙한 포즈로 서브를 보이자 자위대 대원과 취재진 사이에서 함성이 나오기도 했다. 고이즈미 방위상은 “스핀이 걸렸다. 역시 잘하신다”고 안 장관을 추켜세웠다.
두 장관은 네 번의 랠리를 끝으로 짧은 탁구 교류를 마쳤다. 고이즈미 방위상은 안 장관에게 “다른 나라 장관과 탁구를 한 적이 있는지 물었고 안 장관은 ”다른 장관과는 처음이지만, 탁구는 매일 치고 있다“고 답했다.
이날 두 국방 부처 수장의 ‘탁구 시합’은 이재명 대통령과 다카이치 사나에 일본 총리가 이달 13일 정상회담에서 보여준 드럼 합주와 같은 ‘소프트 외교’로 평가된다. 이날 양국은 대한민국 해군과 일본 해상자위대 간 인도주의적 목적의 수색·구조 훈련을 실시하기로 합의했다.
고이즈미 방위상은 앞서 15일(현지 시간) 피트 헤그세스 미국 전쟁부(국방부) 장관과 같이 체력 단련을 하는 등 ‘젊음’을 부각하는 정치 행보를 보이고 있다.
