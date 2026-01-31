소개팅서 “인스타 돋보기 보여줘봐”…자기소개 된 알고리즘[트렌디깅]

요즘 소개팅에서는 MBTI보다 인스타그램 돋보기 화면을 먼저 본다는 말이 있다. 상대의 검색 탭에 어떤 콘텐츠가 뜨는지를 보면 취향이 바로 보인다는 이유에서다.
평소 자주 소비한 패션, 여행, 운동, 연애 관련 콘텐츠가 그대로 노출되면서, 돋보기 화면이 일종의 ‘디지털 자기소개서’처럼 받아들여진다.
유튜브나 SNS에서도 ‘인스타 돋보기 한 번 보자’, ‘알고리즘 검사’처럼 추천 화면을 들여다보는 영상이 잇따라 올라온다. 일부 숏드라마나 연애 콘텐츠에서는 알고리즘을 통해 인물의 성향을 짐작하는 장면이 자연스럽게 등장한다.
알고리즘의 영향력이 커지면서 소비 환경도 빠르게 재편되고 있다. 유통업계에서는 AI가 소비자의 구매 이력과 선호도, 상황을 분석해 상품을 먼저 제안하는 이른바 ‘제로클릭(zero-click)’ 방식이 확산되고 있다.
검색과 비교 과정을 줄이고, 추천과 선택을 자동화하는 구조다. 이에 따라 유통사들은 자사 상품이 AI 추천 목록에 포함되는지를 핵심 경쟁 요소로 보고 있다.
이 같은 알고리즘 환경 속에서 MZ세대는 한 스텝 더 나아간다. 소비자의 구매 이력과 선호도를 AI가 분석해 추천을 만든다는 점을 알고, 그 과정에 의도적으로 개입하는 방식이다.
대표적인 예가 ‘알고리즘 길들이기’다. 특정 제품을 구매하기 전 관련 영상이나 게시물을 일부러 반복해서 클릭하며, 알고리즘에 다양한 상품이 노출되도록 유도한다.
추천을 가만히 기다리기보다 검색과 시청을 통해 추천 범위를 넓히는 식이다. 알고리즘을 활용의 도구로 인식하는 태도가 반영돼 있다.
이러한 소비 태도는 이미 트렌드 키워드로도 정리됐다. 지난해 8월, KT 대학생 마케팅 서포터즈 ‘Y퓨처리스트’와 Z세대 트렌드 전문 연구기관인 대학내일20대연구소는 Z세대의 소비 트렌드 가운데 하나로 ‘셀고리즘(Self-Algorithm)’을 제시했다.
‘셀고리즘’은 셀프(Self)’와 ‘알고리즘(Algorithm)’이 합쳐진 단어다. 개인이 알고리즘을 수동적으로 받아들이는 데 그치지 않고, 검색과 클릭을 통해 추천 결과를 스스로 만들어가며 취향을 표현하는 소비 방식을 뜻한다.
자동화된 추천이 기본값이 된 환경에서, MZ세대는 알고리즘에 한 발 더 개입하며 선택의 주도권을 확보하려는 모습을 보이고 있다.
