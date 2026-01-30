정청래-장동혁 “이해찬 뜻 받들어 좋은 정치했으면”

더불어민주당 정청래 대표와 국민의힘 장동혁 대표가 30일 고 이해찬 전 국무총리의 빈소에서 만났다. 두 사람은 모두 “(이 전 총리의) 뜻을 잘 받들어 좀 더 나은 좋은 정치를 했으면 한다”고 입을 모았다.
두 사람의 만남은 장 대표가 국민의힘 지도부와 함께 이날 오전 이 전 총리의 빈소에 조문을 가면서 성사됐다. 정 대표는 장 대표에게 “대표님 살이 좀 빠졌다. 몇 kg 빠졌느냐”고 물으며 말을 건넸다.
이에 장 대표는 “전당대회를 마치고 9kg 이번에 (단신으로) 4kg 빠졌다”며 “(단신을 중단하고) 와서도 회복이 안 된다”고 했다. 정 대표는 “제가 단식을 해보니 단식 기간만큼 밥을 안 먹어야 한다”며 빠른 회복을 위한 방법을 조언했다.
정 대표는 “빨리 건강을 회복하시고 (이해찬) 총리님 뜻을 받들어 좋은 정치했으면 한다”고 말했고, 장 대표도 “뜻을 잘 받들어 저희가 조금 더 나은 좋은 정치했으면 한다”고 화답했다. 국민의힘 송언석 원내대표는 두 대표 사이에서 “(정청래) 대표님이 잘 해달라”고 말을 덧붙였다.
박성진 기자 psjin@donga.com
