‘용인반도체’ 전기, 도로 밑으로 끌어온다

원삼면 산단에 전기 3GW 부족
도로 확장하며 아래에 전력망
공사 기간 5년-비용 30% 줄여
남사읍 산단 적용 여부는 미정
경기도는 국내 반도체 산업 부가가치의 84.7%, 매출의 76%를 차지하는 핵심 거점이다. 경기도는 반도체 경쟁력 강화를 위해 성남∼수원∼화성∼용인∼안성∼평택∼이천을 잇는 세계 최대 규모의 ‘반도체 메가 클러스터’ 조성을 추진하고 있다. 이 구상의 중심에는 용인 반도체 클러스터가 있다. SK하이닉스가 조성 중인 일반산업단지(415만 m²·약 122조 원)와 삼성전자가 주도하는 국가산업단지(728만 m²·360조 원)가 양대 축이다. 용인시 처인구 원삼면에 들어서는 일반산단은 현재 토지와 지장물 보상이 대부분 마무리됐고, 공정도 70%를 넘어섰다.
● 도로·전력망 공사 ‘동시에’
반도체 산업에서 가장 중요한 기반은 전력이다. 내년 5월부터 공장 4기 가동을 목표로 하는 일반산단 역시 전력 확보가 최대 과제다. 전체 필요 전력은 6GW지만, 현재 확보된 물량은 절반 수준인 3GW에 그친다.
당초 정부는 강원 강릉 안인화력발전소 등에서 생산된 전력을 송전탑을 통해 강원 평창·횡성·영월, 충북 제천, 강원 원주를 거쳐 용인까지 끌어오는 방안을 검토했다. 그러나 송전탑 설치를 둘러싼 주민 반발로 공사가 지연되면서 전력 공급에 차질이 우려됐다. 이 과정에서 클러스터 이전설까지 제기됐다.
전환점은 지난해 7월이었다. 경기도는 한국전력에 도로 확장과 전력망 구축을 동시에 추진하는 방안을 제안했다. 경기도가 지방도 318호선을 기존 2차로에서 4차로로 확장하고, 한전이 도로 하부에 전력망을 설치하는 방식이다. 대상 구간은 이천시 설성면 대죽교차로부터 용인시 처인구 원삼면 기상삼거리까지 27.02km로, 기상삼거리는 일반산단과 인접해 있다.
이 제안은 두 차례 실무 협의를 거쳐 최근 한전이 수용했다. 도로 건설과 전력망 설치를 동시에 추진하는 방식은 국내 첫 사례다. 다만 9GW의 전력이 필요한 처인구 이동·남사읍 국가산단의 부족분 3GW까지 같은 방식으로 해결할 수 있을지는 아직 확정되지 않았다.
● 공사 기간 절반으로… 비용도 절감
경기도와 한전은 한국지방행정연구원의 타당성 조사 등을 거쳐 내년 착공해 2032년 완공을 목표로 사업을 추진할 계획이다. 설계와 시공은 일괄입찰 방식으로 진행된다.
도로와 전력망을 동시에 시공하면 사업 기간은 기존 10년에서 5년으로 줄어든다. 비용도 별도 공사 대비 약 30% 절감된다. 경기도가 도로 공사만 단독 추진할 경우 5568억 원이 들지만, 중복 공사를 피하면서 2000억 원 이상을 절약할 수 있다는 분석이다. 교통 혼잡과 소음·분진을 줄이고, 송전탑 설치에 따른 주민 갈등을 완화하는 효과도 기대된다.
또 경기도는 반도체 클러스터 조성에 맞춰 산업용수 공급과 도로 접근성 개선, 인력 정주 여건 확충 등 기반 시설 정비도 병행하고 있다. 정부 역시 용인 반도체 클러스터를 국가전략사업으로 지정해 인허가 간소화와 기반 시설 구축을 지원하고 있어, 전력 문제 해결 이후 사업 추진 속도도 빨라질 것으로 보고 있다. 김동연 경기도지사는 “용인 반도체 클러스터 전력망 구축의 마지막 과제를 해결하게 됐다”며 “이번 방식을 다른 산업단지와 도로로 확장해 미래 산업을 뒷받침할 인프라를 구축하겠다”고 말했다.
댓글 0