오세훈 “장동혁 물러나야” 직격…지방선거 전열 흔들리는 국힘

吳, 한동훈 제명한 지도부 맹렬히 비판
“당대표 개인과 홍위병 위한 사당화
국민 보기에 얼마나 한심한 정당인가”
지선 앞두고 서울시장-지도부 파열음
오세훈 서울시장이 국민의힘 지도부의 한동훈 전 대표 제명 결정에 대해 “장동혁 대표가 기어이 당을 자멸의 길로 몰아넣었다. 장 대표는 즉각 물러나야 한다”고 29일 거취 결정을 요구했다. 당내 친한(친한동훈)계, 소장파에 이어 현역 서울시장까지 당 대표를 공개 비판하면서 갈등이 커지는 모양새다. 6·3 지방선거를 4개월여 앞둔 시점에서 국민의힘이 사실상 심리적 분당 상태에 가까운 내홍에 빠져들었다는 분석이 나온다.
오 시장은 이날 자신의 페이스북에 “국민의힘이 하나 돼 당당히 다시 일어서기를 간절히 바라고 있는 국민들의 마지막 바람마저 짓밟고 극단적인 선택을 했다”며 이같이 말했다. 앞서 친한계를 중심으로 한 전 대표 제명을 제고해 달라는 요구가 잇따랐으나 지도부는 이날 오전 최고위원회에서 제명을 확정했다. 당적을 박탈하는 제명은 당규에 명시된 징계 중 가장 강한 수위로, 한 전 대표는 제명이 의결된 이날부터 5년 동안 국민의힘에 재입당을 할 수 없다.
오 시장은 “장 대표는 국민의힘을 이끌 자격이 없다”며 “당 대표 자리에서 물러나 그 책임을 져야 할 것”이라고 했다. 이어 “이 결정은 결국 당 대표 개인과 홍위병 세력을 위한 사당화라고 밖에 볼 수 없다”며 “국민들 보시기에 얼마나 한심한 정당이냐. 우리 당은 지금 국민의 외면을 넘어 혐오의 대상이 되고 있다”고 자조했다.
앞서 친한계와 소장파 그룹 등도 장 대표의 사퇴를 촉구했다.
친한계로 분류되는 김예지·김형동·박정하·배현진 의원 등 16명은 이날 한 전 대표에 대한 지도부의 제명 결정을 두고 “개인적 이익을 위해 당을 반헌법적이고 비민주적으로 몰아간 장동혁 지도부는 이번 사태에 책임을 지고 즉각 물러나야 한다”고 했다. 또 소장·개혁파 모임 ‘대안과 미래’ 소속 의원들도 “정당 민주주의를 파괴함은 물론, 통합이 절실한 이때 당의 분열을 초래하고 외연확장의 장벽이 될 것이 자명하다”며 강한 유감을 표했다.
소장진영 당협위원장 24명도 이날 입장문을 내고 장 대표에게 직을 내려놓을 것을 촉구했다. 이들은 “장 대표 체제하에서 자행되고 있는 배제와 숙청은 정당 민주주의의 근간을 부정하는 명백한 퇴행”이라며 “근거 없는 제명은 정당사에 씻을 수 없는 오점으로 남을 것”이라고 비판했다. 또 “리더가 당을 망치면 책임을 지는 것이 상식”이라며 “사퇴를 거부하고 제명의 폭거를 강행한다면 그때는 장 대표 본인이 민심에 의해 제명될 것임을 명심하라”고 했다.
한 전 대표의 징계안이 확정된 뒤 당이 내홍에 휩싸이며 장 대표의 당내 리더십이 크게 흔들릴 전망이다. 6·3 지방선거를 4개월여 앞두고 장 대표의 초유의 ‘뺄셈 정치’가 선거에서 악수(惡手)가 될 수 있다는 우려도 나온다. 징계 사태로 중도층 지지자가 대거 이탈할 가능성도 제기된다. 곽규택 의원은 이날 오후 당 의원총회가 끝난 후 기자들과 만나 “(한 전 대표에 대한) 징계 결정에 우려를 표명하는 말이 있었다”고 했다.
