“죄명? 내가 옥주현이라는 거”­…죄수복 입고 캐스팅 논란 저격

당시 뮤지컬 ‘엘리자벳’의 흥행을 이끈 배우 옥주현과 이지혜가 주인공 엘리자벳 역할로 더블 캐스팅된 소식이 알려졌는데, 그간 두 번이나 엘리자벳 역할을 한 김소현 대신 이지혜가 캐스팅되면서 옥주현이 캐스팅에 관여한 것 아니냐는 의혹이 일었다. 옥주현은 2022년 6월에도 캐스팅 논란에 휩싸였다.당시 뮤지컬 ‘엘리자벳’의 흥행을 이끈 배우 옥주현과 이지혜가 주인공 엘리자벳 역할로 더블 캐스팅된 소식이 알려졌는데, 그간 두 번이나 엘리자벳 역할을 한 김소현 대신 이지혜가 캐스팅되면서 옥주현이 캐스팅에 관여한 것 아니냐는 의혹이 일었다.

옥주현은 28일 자신의 인스타그램 스토리에 ‘0007’이라고 적힌 오렌지색 죄수복을 입은 영상을 올렸다. 영상에서 옥주현은 “죄수”라며 “나의 죄명? 내가 옥주현이라는 거?”라고 말했다. 그러면서 옥주현은 윙크와 함께 손가락으로 V자를 만들었다.‘안나 카레니나’ 제작사가 공개한 스케줄에 따르면 트리플 캐스팅된 안나 역 가운데 옥주현의 출연 회차는 20회를 훌쩍 넘겼다. 안나 역을 맡은 다른 뮤지컬 배우 이지혜와 김소향은 각각 8회, 7회 출연으로 배정됐다.뮤지컬 배우 김호영은 자신의 소셜네트워크서비스(SNS)에 “아사리판은 옛말이다, 지금은 옥장판”이라는 글과 옥장판, 공연장 좌석배치도 사진을 올렸다. 이를 두고 뮤지컬 팬들 사이에서 “김호영이 뮤지컬 엘리자벳 10주년 캐스팅 발표 후 옥주현을 저격한 것”이라는 분석이 나왔다.