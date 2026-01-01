[프리미엄뷰]프리미엄 한우-35cm 굴비… 설 선물세트에 ‘고급’을 입히다

현대백화점 ‘설 선물세트’ 행사
현대백화점이 민족 최대 명절인 설을 맞아 다음 달 16일까지 ‘2026 설 선물세트 행사’를 진행한다. 행사 기간 정육, 수산, 청과, 주류, 건강식품 등 현대백화점이 엄선한 프리미엄 선물 상품을 대거 선보인다.
한우 선물세트 최대 물량 10만여 개 준비
정육, 수산, 청과 등 프리미엄 선물 선보여
현대백화점은 명절 대표 프리미엄 선물로 꼽히는 한우 선물세트를 역대 최대 물량인 10만여 개를 준비했다. 다양해진 고객 취향을 반영해 품목 수도 프리미엄 한우 선물세트부터 구이용 세트, 다양한 부위를 담은 소포장 세트까지 역대 최다로 늘렸다.
● 한우 선물세트 120여 종 10만여 개 준비 현대백화점은 프리미엄 선물 수요를 겨냥한 초(超)프리미엄 상품부터 트렌디한 소포장 선물세트까지 다양하게 선보인다.
‘1++’ 중에서도 최고 마블링 스코어(BMS) No.9 한우로만 구성한 ‘현대명품 한우 넘버나인’(300만 원)과 ‘현대명품 한우 프리미엄 세트’(200만 원)가 대표적이다. 또한 유기농·방목 축산 방식으로 사육한 친환경 한우 세트도 한정 판매한다.
1, 2인 가구 증가에 따라 소포장 한우 세트도 확대해 선보인다. 등심, 채끝, 안심 등 인기 부위를 담은 ‘현대 한우 소담 시리즈’는 450g 단위로 포장되는 일반 정육 상품과 달리 200g씩 개별 진공 포장이 돼 있어 보관이 편리하다.
현대백화점 한우 선물세트는 현대백화점그룹 종합식품기업 현대그린푸드의 체계적이고 철저한 품질 관리를 거쳐 고급 선물세트로 재탄생했다.
현대그린푸드 자체 육가공센터에서 한우 DNA 검사를 할 뿐 아니라 작업장에서 사용되는 도마와 칼 등을 수시로 검사하는 등 품질 관리에 만전을 기하고 있다. 또한, 모든 정육 선물세트에 ‘산소 치환 포장(MAP)’ 방식을 적용해 최적의 신선도를 유지하고 있다.
● 고당도·신품종 프리미엄 과일로 차별화 과일 선물세트는 고당도·신품종을 중심으로 고급화했다. 특히, 명절 과일 선물 선호도 변화에 맞춰 사과, 배 중심의 전통 구성에서 벗어나 샤인머스캣, 애플망고, 한라봉 등 신품종 디저트 과일을 혼합한 세트를 대폭 강화했다.
비파괴 당도 측정을 통해 당도 높은 과일만을 엄선한 고당도 과일 선물세트인 ‘H스위트(H-SWEET)’는 대표 상품 중 하나다. 사과는 15브릭스, 배는 13브릭스, 샤인머스캣은 18브릭스 등 일반 과일보다 1∼2브릭스 높은 과일만 선별한 게 특징이다.
특히, 모든 과일 선물세트 포장에는 기존 플라스틱 완충재 대신 벌집 구조의 100% 종이 완충재 ‘허니쿠션’을 사용해 친환경성을 높였다.
● 길이 35cm 이상 한정판 굴비세트도 선보여 수산물 선물세트의 경우, 길이 35cm 이상의 굴비로만 구성된 ‘현대명품 참굴비 세트’를 10세트 한정으로 선보인다. 이와 함께 29cm 이상 참굴비 10마리로 구성된 ‘현대명품 참굴비 난(蘭) 세트’(150만 원) 등 프리미엄 참굴비 세트를 총 150세트 마련했다.
여기에, 죽염 명인 인산 선생의 ‘인산자죽염’으로 섶간을 한 ‘인산자죽염으로 만든 영광 참굴비’(10마리·33만 원)도 눈에 띈다.
현대백화점 관계자는 “올 설에도 프리미엄 선물을 주고받는 수요가 늘어날 것으로 예상된다”며 “고객의 감사한 마음이 온전히 전해질 수 있도록 선물세트 준비부터 주문, 배송까지 전 과정에서 위생과 신선도 관리에 만전을 기할 것”이라고 말했다.
