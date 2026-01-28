“전립선비대증, 약 안 듣고 수술 겁나면… 전립선결찰술이 대안”

강남유로비뇨의학과의원 이무연 대표원장 인터뷰
나이 들면서 야간뇨-절박뇨 생겨… 약은 장기 복용, 수술은 출혈 부담
전립선 절제-태우지 않고 묶는 유로리프트 ‘10분 시술’로 편리
출혈 위험-성기능 영향도 적어
고령 남성에게 전립선비대증은 피하기 어려운 질환이다. 평균수명이 늘면서 배뇨 불편을 호소하는 환자가 꾸준히 증가하고 있다. 문제는 환자의 상당수가 고혈압, 당뇨병, 심혈관질환 등 만성질환을 함께 앓고 있어 전신마취가 필요한 수술을 부담스러워한다는 점이다. 약물치료로 증상이 나아지지 않지만 출혈이나 합병증이 우려돼 수술을 망설이는 경우도 적지 않다.
이런 환자에게 ‘절개 없는 시술’로 요도를 넓혀주는 전립선결찰술(유로리프트)이 하나의 대안으로 자리 잡고 있다. 이무연 강남유로비뇨의학과의원 대표원장에게 유로리프트는 어떤 치료인지, 누구에게 적합한지, 한계는 무엇인지 자세히 물었다.
―전립선비대증은 어떤 질환인가.
“전립선비대증은 나이가 들면서 전립선 조직이 커져 전립선을 통과하는 요도가 눌리면서 배뇨 장애가 발생하는 질환이다. 소변 줄기가 약해지고 자주 화장실에 가게 되며 특히 밤에 소변 때문에 잠에서 깨는 야간뇨가 대표적이다. 갑자기 소변이 마려워 참기 어려운 절박뇨, 소변을 봐도 시원하지 않은 잔뇨감도 흔하다. 이런 증상은 단순한 불편을 넘어 삶의 질을 크게 떨어뜨린다. 수면 장애로 이어지고 외출이나 사회 활동을 꺼리게 되는 경우도 많다. 장기간 방치하면 방광 기능이 떨어지고 심한 경우 신장 기능에도 부담을 줄 수 있다. 주로 60대 이후 남성에서 흔하지만 최근에는 50대에서도 증상을 호소하는 환자가 늘고 있다.”
―기존 전립선비대증 치료에는 어떤 한계가 있었나.
“치료는 크게 약물치료와 수술로 나뉜다. 약물치료는 비교적 간편하지만 대부분 장기간 복용해야 하고 효과가 충분하지 않거나 어지럼, 혈압 저하, 성기능 관련 부작용을 겪는 환자도 있다. 수술은 증상 개선 효과가 분명하지만 출혈, 요도 협착, 사정 장애 같은 합병증 가능성이 있다. 고령이거나 기저질환이 있는 환자에게는 수술 자체가 부담된다. 이 중간 지점에서 ‘덜 침습적인 치료’에 대한 수요가 커졌다.”
―유로리프트는 어떤 시술인가.
“유로리프트는 비대해진 전립선 조직을 절제하거나 태우지 않고 특수한 실과 고정 장치를 이용해 양쪽 전립선을 묶어 요도가 눌리지 않도록 공간을 확보하는 시술이다. 말 그대로 ‘통로를 넓혀주는’ 방식이다. 시술 시간은 보통 10분 안팎으로 짧고 척추마취나 부분마취로 시행한다. 시술 직후부터 소변 줄기가 개선되는 것을 체감하는 환자가 많다. 조직 손상이 거의 없어 출혈 위험이 낮고 성기능이나 사정 기능에 미치는 영향도 매우 적다는 점이 장점이다. 회복이 빠르고 입원 부담도 크지 않다.”
―전립선 크기나 형태에 따라 시술이 제한되기도 하나.
“전립선이 지나치게 크다면 모든 환자에게 유로리프트가 최선은 아니다. 대략 80g 이상으로 매우 비대한 경우에는 묶어야 할 부위가 많아지고 그만큼 비용 부담도 커진다. 이런 경우에는 오히려 수술이 더 현실적인 선택이 될 수 있다. 다만 임상에서 이런 환자는 소수다. 대부분의 전립선비대증 환자는 유로리프트 시술 대상에 해당한다.”
―시술 후 증상이 충분히 좋아지지 않는 경우도 있나.
“있다. 배뇨 증상의 원인이 전립선비대증만은 아니기 때문이다. 방광 기능이 이미 저하돼 있는 환자라면 전립선 통로를 넓혀도 증상이 완전히 사라지지 않을 수 있다. 집에 비유하면 전립선은 앞마당이고 방광은 집 안이다. 앞마당 길을 넓혔다고 집 안 구조 문제가 해결되는 것은 아니다. 이런 경우에는 일정 기간 약물치료를 병행해 방광 기능을 조절하면 증상이 호전되는 경우가 많다. 재시술이 필요한 경우는 드물다. 이처럼 전립선 비대증은 진행성 질환이므로 조기 치료가 중요하다. 방광 기능이 저하되기 전 배뇨 불편 증상을 느낄 때 빠르게 병원을 방문해 진료를 받는 것이 필요하다. ”
―배뇨 이상 증상 발생 시 조기 진료 중요성은….
“빈뇨, 야간뇨, 급박뇨 등의 증상이 나타나면 병원을 방문해 배뇨 증상, 요속 검사, 전립선 상태 평가 등을 통해 상태 확인이 필요하다. 사전 검사 결과를 바탕으로 치료 방법과 시술 여부가 결정되며, 전문의 진단을 통한 맞춤 치료가 중요하다.”
―어떤 환자에게 유로리프트를 권하고 싶은가.
“약물치료 효과가 부족하지만 수술은 부담스러운 환자, 고령이거나 기저질환으로 침습적인 치료를 피하고 싶은 환자에게 적합하다. 전립선비대증 치료는 하나의 정답이 있는 질환이 아니다. 환자의 나이, 전립선 상태, 동반 질환, 생활 방식까지 종합적으로 고려해 맞춤형으로 접근하는 것이 중요하다.”
전립선비대증, 왜 ‘시술적 치료’가 주목받고 있을까
초기엔 약물, 이후에 시술-수술 전립선 조직 살린채 ‘통로 확장’ 유로리프트 ‘부담적은 치료’ 주목
전립선비대증 치료의 중심축이 달라지고 있다. 한때는 약물치료와 수술이 양극단의 선택지였다. 그러나 고령 환자가 늘고 삶의 질을 중시하는 경향이 강해지면서 ‘수술보다 덜 부담스러운 치료’에 대한 요구가 커졌다. 이런 흐름 속에서 유로리프트나 리줌 같은 시술적 치료가 현실적인 대안으로 자리 잡고 있다.
약물-시술-수술, 치료 단계는 무엇이 달라지나
전립선비대증 초기에는 약물치료가 기본이다. 전립선 크기를 줄이거나 요도 주변 근육을 이완시켜 배뇨를 돕는 방식이다. 다만 약을 중단하면 증상이 다시 나타나는 경우가 많고 일부 환자는 어지럼, 혈압 저하, 성기능 관련 부작용을 경험한다.
약물 효과가 부족해지면 선택지는 시술이나 수술로 넘어간다. 수술은 효과가 확실하지만 출혈과 합병증 가능성, 긴 회복 기간이라는 부담이 따른다. 이 사이에서 등장한 것이 절개 없이 시행하는 시술들이다.
유로리프트 ‘조직을 건드리지 않는다’는 차이
유로리프트의 핵심은 전립선 조직을 제거하지 않는다는 점이다. 비대해진 전립선을 특수 고정 장치로 양옆에서 묶어 요도가 눌리지 않도록 공간을 확보한다. 조직 손상이 거의 없어 출혈 위험이 낮고 시술 직후부터 배뇨 개선을 느끼는 환자가 많다.
시술 시간은 10분 안팎으로 짧고 척추마취나 부분마취로 가능하다. 회복 속도가 빠르며 성기능과 사정 기능에 영향을 거의 주지 않는 점은 환자 만족도를 높이는 요인이다. 10년 이상 축적된 해외 임상 데이터에서도 안전성과 효과가 확인돼 있다.
유로리프트 외 또 다른 시술 리줌은?
리줌은 뜨거운 수증기를 전립선 조직에 주입해 조직을 수축시키는 방식이다. 전립선 중엽이 발달한 환자에게도 적용할 수 있다는 점에서 선택 폭이 넓다. 하지만 열에 의한 조직 반응이 동반되기 때문에 시술 후 일시적인 배뇨 통증이나 잦은 소변, 혈뇨가 나타날 수 있다. 증상이 안정되기까지 몇 주가 걸리는 경우도 있다. 즉각적인 효과를 기대하기보다는 일정한 회복 기간을 감수해야 하는 치료다.
수술은 언제 필요한가?
전립선이 지나치게 크거나 시술로 충분한 효과를 기대하기 어려운 경우이다. 경요도전립선절제술(TURP)은 전신마취 또는 척추마취가 필요하고 출혈, 요도 협착, 사정 장애 같은 합병증 위험이 있다. 고령이거나 심혈관질환, 당뇨병 등 만성질환이 있는 환자에게는 부담이 될 수 있다.
길만 넓힌다고 끝은 아니다
전문의들은 시술 후에도 증상이 완전히 사라지지 않는 경우가 있다고 말한다. 배뇨 장애의 원인이 전립선비대증만은 아니기 때문이다. 방광 기능이 이미 저하된 환자라면 통로를 넓혀도 불편이 남을 수 있다. 이런 경우에는 일정 기간 약물치료를 병행해 방광 기능을 조절하면 증상이 개선되는 경우가 많다. 재시술이 필요한 경우는 드물다. 증상이 느껴질 경우 조기 진단을 위해 빠르게 병원을 방문할 것을 권고했다.
치료 선택의 기준은 ‘효과’보다 ‘상황’
전립선비대증 치료는 환자마다 다르다. 전립선 크기와 형태, 나이, 동반 질환, 성기능 보존 여부, 회복 속도에 대한 기대치까지 모두 고려해야 한다.
효과만 보면 수술이 우위일 수 있지만 안전성과 회복, 삶의 질까지 포함하면 시술은 충분히 현실적인 선택지다. 특히 고령 환자에게는 ‘얼마나 안전하고 빠르게 일상으로 돌아갈 수 있는가’가 치료 선택의 중요한 기준이 되고 있다.
