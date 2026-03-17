李 “검찰개혁, 불필요한 과잉 안돼…특사경 지휘조항 삭제 지시”

이재명 대통령은 17일 수사와 기소를 분리하는 검찰개혁을 추진하겠다면서도 “어떤 이유든 개혁에 장애를 가져오는 불필요한 과잉은 안 된다”고 강조했다. 더불어민주당 강경파 일각의 요구에 입장을 밝힌 것으로 보인다.
이 대통령은 이날 X(옛 트위터)를 통해 “당정협의로 만든 당정협의안은 검찰 수사배제에 필요한 범위 내라면 당정협의를 통해 10번이라도 수정가능하다”며 이같이 밝혔다.
이어 “당정 협의안 중 특사경(특별사법경찰)에 대한 지휘 조항이나 수사 진행 중 검사의 관여 여지가 있는 조항도 삭제하도록 정부에 지시했다”고 했다.
이 대통령은 “수사 기소 분리와 검찰 수사배제는 분명한 국정 과제로 확고히 추진한다. 다만 어떤 이유든 개혁에 장애를 가져오는 불필요한 과잉은 안 된다”고 했다. 이 대통령은 그러면서 최근 검찰개혁에 대한 자신의 입장을 보도한 기사를 공유했다.
이 대통령은 전날에도 ‘검찰개혁에 대한 일각의 우려는 기우’라는 글을 소셜네트워크서비스(SNS)에 올렸다. 이 대통령은 “본질과 괴리된 과도한 선명성 경쟁과 긴요하지 않은 조치 때문에 해체되어야 할 기득 세력이 반격의 명분과 재결집 기회를 가지게 할 필요가 없다”며 검찰개혁을 둘러싼 일부 강경파의 요구를 반박했다.
이 대통령은 이어 “집권세력은 언제나 국가와 국민 모두를 위해 모든 국민을 대표하려 노력해야 한다”며 “과잉 때문에 결정적인 개혁 기회를 놓치고 결국 기득권의 귀환을 허용한 역사적 경험을 상기해 볼 필요가 있다”고 했다.
김형민 기자 kalssam35@donga.com
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