챔스리그 ‘창과 창’ 대결, PSG가 한발 앞서

파리 생제르맹(PSG·프랑스)이 바이에른 뮌헨(독일)과의 ‘창과 창 대결’에서 난타전 끝에 기선을 제압했다.
PSG는 29일 프랑스 파리의 파르크 데 프랭스에서 열린 뮌헨과의 2025∼2026시즌 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그 준결승 1차전 안방경기에서 5-4로 이겼다. PSG는 내달 7일 독일 뮌헨의 풋볼 아레나 뮌헨에서 열리는 2차전 방문경기에서 비기기만 해도 결승에 오른다.
챔스리그 2연패를 노리는 PSG는 우스만 뎀벨레(프랑스)가 2골 1도움을 기록하며 팀 승리를 이끌었다. 대회 통산 7번째 우승에 도전하는 뮌헨은 ‘골잡이’ 해리 케인(잉글랜드)이 1골 1도움을 기록하며 분전했지만 팀 패배로 빛이 바랬다. 한국 축구 대표팀 미드필더 이강인(PSG)과 수비수 김민재(뮌헨)는 그라운드를 밟지 못했다.
선제골은 전반 17분 케인이 페널티킥을 성공시킨 뮌헨의 몫이었다. 반격에 나선 PSG는 전반 24분 흐비차 크바라츠헬리아(조지아)와 전반 33분 주앙 네베스(포르투갈)가 잇따라 득점해 2-1로 앞서갔다. PSG는 전반 41분 뮌헨의 마이클 올리세(프랑스)에게 동점골을 내줬으나, 추가시간 뎀벨레가 페널티킥 골을 넣어 전반을 3-2로 앞선 채 마쳤다.
PSG는 후반 11분 크바라츠헬리아와 후반 13분 뎀벨레가 추가 골을 넣어 5-2까지 달아났다. 총공세에 나선 뮌헨은 후반 20분 다요 우파메카노(프랑스)와 후반 23분 루이스 디아스(콜롬비아)의 득점으로 1골 차까지 추격했으나 더는 상대 골문을 열지 못했다. UEFA에 따르면 역대 챔스리그 준결승에서 양 팀을 합쳐 9골이 터진 것은 이번이 처음이다. 전반에 5골이 나온 것도 최초다.
PSG는 이날 승리로 프랑스 클럽팀 최초로 챔스리그 통산 100승을 달성했다. 루이스 엔리케 PSG 감독은 “행복한 추억이 있는 경기장에서 열리는 2차전도 승리하겠다”고 말했다. PSG는 지난 시즌 풋볼 아레나 뮌헨에서 열린 챔스리그 결승전에서 인터 밀란(이탈리아)을 5-0으로 꺾고 창단 55년 만에 처음으로 빅이어(챔스리그 우승 트로피)를 들어 올렸다.
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