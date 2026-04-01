K미술에 반한 글로벌 아트페어 책임자 8명 “내 지갑이 위험”

4일간 신진-중견화랑 19곳 투어
“한국 미술은 일시적 유행 아냐
글로벌 확장 위한 플랫폼 기대”
“이 투어, 위험하다(This tour is quite dangerous).”
25일 서울 종로구 서촌의 화랑 ‘페이지룸8’에 들어선 외국인 8명이 “내 지갑이 위험하다”며 일제히 장난치듯 볼멘소리를 했다. 벽에 걸린 한국인 작가들의 작품을 매의 눈으로 빠르게 스캔하더니, 몇 점을 콕 집어 화랑 관계자에게 작가 이름과 가격을 물었다. 스마트폰 메모장과 사진첩은 작품 정보, 화랑 상호로 빼곡했다.
아트 바젤 홍콩, 프리즈 아부다비, 미국 언타이틀드 아트 등 세계적인 아트페어의 총괄 디렉터와 수석 매니저가 24일부터 27일까지 서울에 모였다. 요즘 ‘핫한’ 신진·중견 화랑이 밀집된 종로, 용산 등을 누비며 각 화랑의 특징과 전속 작가를 샅샅이 살피기 위해서다. 예술경영지원센터가 5년째 진행 중인 해외 인사 초청 프로그램 ‘다이브 인투 코리안 아트’로, 한국 미술의 글로벌 네트워크를 강화해 해외 진출을 돕고자 마련됐다.
이번 프로그램에서 아트페어 관계자들이 찾은 19개 화랑은 학고재나 갤러리현대처럼 굵직한 곳부터 2020년대 문을 연 신예 갤러리까지 다양했다. 그중에서도 한국적 색채가 두드러지는 화랑에 대한 호응이 컸다.
창문으로 주변 한옥이 내다보이는 종로구 팔판동 화랑 ‘WWNN’에서 열리고 있는 우리가 사는 도시에 관한 기억과 인식을 다룬 전시도 관심이 높았다. 홍콩 아트 센트럴의 코리 앤드루 바 디렉터는 “한국 미술에 이미 왕관(crown)은 씌워졌다”며 “다른 도시와 비교해 전시 주제와 작품이 주변 환경 및 역사와 긴밀히 연결돼 있는 게 강점”이라고 평했다.
전통 회화적 요소를 현대적으로 풀어낸 작업을 마주할 때도 이들의 눈은 반짝였다. 다보격(多寶格·장식장의 일종)과 십장생을 재해석한 손동현 작가의 개인전이 대표적이다. 유럽 최초 아시아 현대미술 전문 아트페어인 아시아 나우의 창립자 알렉산드라 팡은 “한국 미술은 고유한 뿌리를 가지고 있으면서도, 서구 시장에서 어렵지 않게 받아들여진다”며 “K뷰티, K팝이 그렇듯 한국 미술은 더 이상 일시적 유행이 아니다. 거장의 단색화부터 젊은 작가의 디지털아트까지 폭넓게 소비되고 있다”고 말했다.
국내 화랑들은 “글로벌 아트페어들과 접점을 가질 수 있는 좋은 기회”라며 환영했다. 해외 아트페어는 공식 승인이나 초청을 받아야 하기 때문에, 네트워크가 큰 무기가 된다. 정재호 갤러리2 대표는 “아트페어 참가 여부를 승인하는 위원회에 ‘아는 얼굴’이 있는지가 화랑에는 중요하다”며 “이들이 직접 화랑에 들러 공간까지 경험할 기회는 드물어 의미가 크다”고 했다. 함윤철 제이슨함 대표도 “한국 미술이 지속 가능한 생태계를 구축하려면 ‘바깥’으로 나가야 한다는 사실은 분명하지만, 너무 멀고 벅차게 느껴질 때가 있다”며 반가워했다.
나흘간 진행된 프로그램엔 관계자 간 네트워킹 행사 등도 포함됐다. 프리즈 아부다비의 알라누드 압둘라흐만 알 함마디 부디렉터는 “아트페어에 새 피를 수혈해줄 가능성을 엿보는 재미가 컸다”며 감탄했다. 김장호 예술경영지원센터 대표는 “지속적인 관계 형성과 신뢰 구축은 추후 전시 협업, 아트페어 참여 등으로 이어질 바탕이 될 것”이라며 “향후 한국 미술의 글로벌 확장을 위한 ‘플랫폼’이 되길 기대한다”고 했다.
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