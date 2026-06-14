‘이란 종전’ 예고한 트럼프, 돌연 SNS에 김정은과 찍은 사진 올려

도널드 트럼프 미국 대통령이 13일(현지 시간) 소셜미디어에 8년 전 김정은 북한 국무위원장과 만났던 사진을 공유해 그 배경에 이목이 쏠린다.
트럼프 대통령은 이날 트루스소셜에 아무 설명 없이 김 위원장과 나란히 걷는 사진 한 장을 게시했다.
해당 사진은 트럼프 1기 행정부 시절인 2018년 6월 12일 싱가포르 센토사섬 카펠라호텔에서 열린 북미 정상회담 직후 두 정상이 호텔 정원을 함께 산책하는 모습을 찍은 것이다.
두 정상은 당시 한반도의 완전한 비핵화와 한반도의 지속적인 평화체제 구축을 위해 노력하기로 합의했다. 그러나 세부사항을 논의하기 위해 2019년 2월 베트남 하노이에서 열린 2차 북미 정상회담은 ‘노딜’(결렬)로 끝났다.
이후 북한은 비핵화 의제를 거부하며 핵보유국 지위 인정 여부를 북미 대화의 조건으로 내걸고 있다.
트럼프 대통령이 김 위원장과의 사진을 게시한 시점이 주목된다. 그는 이 사진을 게시하기 약 1시간 전엔 이란과의 종전 합의에 대해 “내일(14일) 서명될 예정”이라고 올렸다. 트럼프 대통령이 이란 전쟁을 마무리한 뒤 북한과의 대화 재개를 염두에 두고 있는 것 아니냐는 해석이 나온다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
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