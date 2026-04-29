주차공간 2개 차지한 포르쉐…“2년째 저주하는 중”

2년째 아파트 주차 공간을 2개 차지한 채 주차하는 고급 스포츠카로 골머리를 앓고 있다는 사연이 온라인 커뮤니티에 올라왔다.
29일 보배드림에는 ‘2녀째 저주 중인 포르쉐’라는 제목의 글이 올라왔다.
글 작성자는 “지(자기) 차만 귀한 줄 아는 포르쉐 차주”라며 “2년째 한결같이 주차라인 2개씩 물고 주차하는 부도덕한 차주”라고 지적했다.
그는 “30년이 넘은 아파트라 지하주차장도 없어서 주차 자리도 없는데, 꼭 저렇게 주차를 한다”며 “하루이틀도 아니고”라고 했다.
그러면서 “안전신문고에 신고도 안 되고 관리사무소에서도 조치가 힘들다고 한다. 개인적으로 저주하는 방법 말고는 없어서 답답한 마음에 글을 올려본다”고 했다.
작성자가 글과 함께 올린 사진을 보면 고급 스포츠 자동차인 흰색 포르쉐가 주차라인 두 개를 차지해 옆 차량과 멀찌감치 주차를 한 사진이 올라왔다.
옆차로 인한 이른바 ‘문콕’ 사태를 방지하기 위해 주차 공간을 두 개 확보한 것으로 보인다.
주차 라인을 침범하는 단지내 ‘민폐주차’는 주민간 갈등을 유발하는 대표적인 원인으로 지목된다. 하지만 현행법상 사유지에 해당하는 아파트 주차장 내에서의 무단 주차나 주차 라인 침범에 대해 공권력이 개입하기 어려운 상황이다.
김형민 기자 kalssam35@donga.com
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