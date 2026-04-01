영유아기 뇌 발달 순서 있다… 영어-수학보다 놀이 경험이 중요[기고/김성구]

최근 교육부가 발표한 영유아 사교육 대응 방안은 영유아기 발달 과정을 고려하지 않은 조기 인지 중심 교육의 문제를 바로잡고 발달에 적합한 환경을 조성하려는 시도로 평가된다. 조기 사교육 열풍을 개선하려면 영유아기 뇌 발달의 생물학적 특성을 이해하고 이에 부합하는 교육 방향을 설정해야 한다.
인간의 뇌는 태어날 때 완성돼 있는 게 아니라 일정한 위계와 순서에 따라 발달한다. 뇌 발달은 생명 유지와 관련된 뇌간에서 시작해 변연계를 거쳐 대뇌피질로 확장된다. 대뇌피질 내에서도 감각과 시각을 담당하는 후두엽이 먼저 성숙하고 측두엽과 두정엽을 지나 고차원적 사고와 충동 조절을 담당하는 전두엽으로 발달이 진행된다. 영유아기 뇌는 감각과 정서 기능이 먼저 충분히 발달한 뒤에야 복잡한 인지 기능을 안정적으로 수용할 수 있는 구조를 가진다는 의미다.
3∼5세 영유아기는 오감을 통한 감각 자극, 정서적 안정, 양육자와의 풍부한 언어적 상호작용이 중요하지 문자나 수학 중심의 구조화된 인지 교육을 강하게 주입할 시기가 아니다. 전두엽이 충분히 준비되지 않은 상태에서의 조기 인지 교육은 기대만큼의 효과를 내기 어렵다. 오히려 반복적이고 통제적인 학습 경험은 아이에게 과도한 스트레스를 유발해 발달 경로에 부정적 영향을 줄 수 있다. 이런 환경이 지속되면 주의력 저하, 충동성 증가, 또래와의 상호작용 어려움, 정서적 불안이 나타날 수 있다. 스트레스가 두통이나 복통 같은 증상으로 이어지기도 한다.
놀이와 상호작용은 영유아기 뇌 발달에 가장 적합한 교육 방식이다. 미국소아과학회는 ‘놀이 처방’이라는 개념을 통해 놀이를 단순한 여가가 아니라 건강한 발달을 위한 핵심적인 소아청소년과적 개입으로 제시했다. 놀이는 문제 해결 순서를 배우고 차례를 기다리며 규칙을 지키는 능력을 기르게 한다. 감정 조절과 협력, 사회적 상호작용도 자연스럽게 발달시킨다. 이는 전두엽의 집행 기능과 사회성 발달의 기초가 된다. 언어 발달 또한 일방적 주입보다 상호작용 속에서 가장 효과적으로 이뤄진다. 이중언어 역시 놀이와 자연스러운 상호작용을 기반으로 할 때 긍정적 자극이 될 수 있다.
결론적으로 영유아 교육은 조기 성취가 아니라 뇌 발달 순서를 존중하는 데서 출발해야 한다. 아이에게 필요한 것은 더 이른 학습이 아니라 발달 시기에 맞는 충분한 놀이와 관계, 안전한 상호작용 환경이다. 보호자와의 눈 맞춤, 언어적 교류, 자발적인 놀이 경험이 건강한 뇌 발달의 핵심이다.
교육부의 대응 방안은 이러한 과학적 원칙에 부합하는 방향으로 영유아 발달권을 보호하려는 중요한 전환점이라는 점에서 의미가 크다. 이는 부모의 불안을 자극하는 조기 경쟁보다 발달에 맞는 보호와 지원이 우선돼야 함을 분명히 보여주는 대목이다.
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