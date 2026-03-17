오스카 관객석 쓰레기로 뒤덮였다…“할리우드 스타들 위선”

미국 영화 시상식인 아카데미(오스카) 시상식 직후 쓰레기로 뒤덮인 객석 사진이 공개됐다. 화려한 행사 뒤 남겨진 쓰레기들을 본 이들은 할리우드 스타들을 향해 “남들이 항상 자기 뒤처리를 해주길 바라는 부류의 사람들”이라고 비판했다.
16일(현지시간) 미국 뉴욕포스트 등 외신에 따르면 전날 미국 로스엔젤레스(LA) 할리우드 돌비극장에서 열린 제98회 아카데미 시상식에서 할리우드 유명 배우들이 수상을 위해 한 자리에 모였다. 이날 ‘케이팝 데몬 헌터스(케데헌)’은 장편 애니메이션상과 주제가상 등 2개 부문 수상작으로 호명됐다.
그러나 이날 넥스트 베스트 픽쳐 (NEXT BEST PICTURE) 평론가 맷 네글리아 (Matt Neglia)가 시상식이 끝난 직후 자신의 엑스(X·옛 트위터)를 통해 텅 빈 극장 내부 사진을 공유하면서 논란이 불거졌다.
공개된 사진을 보면, 시상식 참석자들에게 나눠준 간식 상자와 빈 병, 과자 비닐봉지 등 쓰레기들이 좌석과 극장 바닥을 뒤덮고 있었다. 이날 주최 측에서는 참석자들에게 간식으로 다크 초콜릿과 과자, 물병 등을 제공했는데, 그 흔적들이 곳곳에 흩어져 있었던 것이다.
네글리아는 ‘모두들 통로 좀 정리하자’라는 글을 남겼다.
해당 게시물은 소셜네트워크서비스(SNS)에서 확산하면서 500만 회 이상의 조회수를 기록했다. 전 세계 누리꾼들은 오스카 시상식 참석자들이 관객석을 난장판으로 남겨둔 채 자리를 떠난 것에 대해 분노했다.
누리꾼들은 “쓰레기도 치우지 못하는 거냐. 저렇게 행동하면서 자신들이 찍은 영화들은 최고 인기작이라니. 말도 안돼”, “먹기만 하고 치우지 않는 돼지들”, “미국 대중의 현실” 등의 지적을 쏟아냈다.
환경 보호를 외치는 할리우드 배우들의 위선에 대한 비난도 쏟아졌다. 특히 이날 시상식에는 기후변화 운동가로 잘 알려진 유명 스타들이 시상식에 참석해 존재감을 드러냈다. 제인 폰다, 하비에르 바르뎀, 레오나르도 디카프리오 등 유명 인사들은 이날 무대에서 환경 문제를 강조했다.
한 비평가는 “그들 중 일부는 환경운동가 아닌가. ‘지구를 보호하자‘는 에너지는 어디로 갔나”라고 되물었다. 또 다른 팬들은 “산을 보호해야 한다고 외치더니 그들이 남기는 쓰레기를 보라”, “이제 아무도 그걸 믿지 않아”라고 비판했다.
다만, 일각에서는 주죄 측의 계획상 허점을 문제의 원인으로 지목하기도 했다.
일부 누리꾼들은 “오스카 시상식은 화려했을지 모르지만, 그 후의 모습은 중대한 계획상의 허점을 드러낸다”며 “쓰레기통이 하나도 보이지 않았다”고 주장했다. 또 다른 누리꾼들은 주최 측에서 참석자들에게 쓰레기를 두고 가달라고 요청하는 안내 방송을 했다고 했다.
김예슬 기자 seul56@donga.com
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