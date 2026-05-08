“공장에 비상상황!” 동료 빈자리 로봇끼리 메워 척척 해결

LG CNS ‘다이내믹 팩토리’ 시연
사람 개입 없이 로봇들 업무 변경
로봇 현장 투입 1, 2개월로 단축
‘피지컬웍스’ 공개… “2년내 성과”
“삐삐, 비상 상황. 4족 보행 로봇이 하던 일을 멈추고 현장 점검에 투입됩니다.”
7일 서울 강서구 LG사이언스파크 내에 마련된 LG CNS의 로봇 시연장에는 돌발 상황을 알리는 소리가 울려 퍼졌다. 소리가 울리자 컨베이어벨트에서 물건을 받으려고 대기 중이던 4족 보행 로봇이 즉시 현장 점검이 필요한 곳으로 이동해 계단을 오르내리며 문제가 없는지 확인했다. 동시에 종합 관제 시스템은 4족 보행 로봇을 대체할 수 있는 다른 로봇을 찾아 일을 분배했고, 잠시 쉬고 있던 물류로봇이 일을 대신했다. 이 모든 과정은 사람의 개입 없이 로봇전환(RX) 플랫폼에 의해 이뤄졌다.
LG CNS가 이날 15분 정도 시행한 로봇 시연은 미래 ‘다이내믹 팩토리’를 구현한 것이다. 다이내믹 팩토리는 모든 공정이 자동화된 ‘다크 팩토리’를 넘어 실시간으로 로봇이 하는 일을 변경할 수 있는 공장을 의미한다. LG CNS는 기자간담회에서 RX를 이끌 플랫폼인 ‘피지컬웍스’를 공개하고 2년 내에 성과를 가시화하겠다고 밝혔다.
LG CNS의 피지컬웍스 플랫폼이 지향하는 것은 즉각 공장에 투입할 수 있는 로봇 시스템이다. 로봇의 형태나 제조사에 관계없이 로봇을 학습시키고 대규모 운영, 성과 측정까지 전 과정을 ‘엔드투엔드(E2E)’로 제공하겠다는 것이다. 피지컬웍스 플랫폼은 크게 로봇의 학습을 담당하는 ‘피지컬웍스 포지’와 로봇과의 통합 관제를 맡는 ‘피지컬웍스 바통’으로 구성된다.
이날 시연에 투입된 로봇은 2족 보행, 4족 보행, 휠, 물류 로봇 등 총 4가지 종류의 로봇으로, 모두 서로 다른 제조사에서 생산됐다. 피지컬웍스 바통은 제조사나 로봇 종류에 관계없이 하나의 체계에서 로봇을 운영할 수 있도록 하는 관제 시스템이다.
기존에는 로봇마다 데이터와 작동 방식이 달라 한 공정에서 함께 활용하기 어려웠다. 피지컬웍스 바통은 로봇 종류와 관계없이 데이터를 표준화해 하나의 시스템에서 운용될 수 있도록 했다. 로봇 100대를 기준으로 피지컬웍스 바통을 적용할 경우 생산성은 약 15% 높이고, 운영비는 최대 18% 절감할 수 있다. 박상엽 LG CNS 최고기술책임자(CTO)는 “지금은 로봇 한 대에 들어가는 지능을 고민하지만 앞으로는 수백, 수천 대의 로봇이 하나의 지능으로 움직이는 로봇 군집 지능화 시대가 올 것”이라고 말했다.
피지컬웍스 포지는 데이터 학습부터 현장 적용까지 모든 주기를 지원한다. 사람이 원격 조종하거나 사람의 작업 영상을 보는 등 여러 방식을 도입해 로봇을 학습시킨다. 이를 통해 로봇을 학습한 후 현장에 투입하기까지 걸리는 시간을 기존 수개월에서 1, 2개월로 단축할 수 있다. 현신균 LG CNS 대표는 “이제 RX의 경쟁력은 개별 로봇의 성능이 아니라 통합 체계를 갖추는 데 있다”고 했다.
LG CNS는 앞으로 사업 확장을 위한 투자에도 속도를 낼 방침이다. LG CNS는 앞서 피지컬 인공지능(AI) 기업 스킬드AI와 미국의 로봇 하드웨어 기업인 덱스메이트 등에 투자한 바 있다.
댓글 0