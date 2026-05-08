“韓美日 ‘전성비-가성비’ AI 메모리 통합칩 공동 개발해야”

한국과 미국, 일본이 메모리 반도체와 에너지 등 인공지능(AI) 시대 필수 분야에서 공동 연구개발(R&D) 기반을 만들자는 주장이 나왔다. 대한상공회의소와 한미협회는 7일 서울 중구 대한상의회관에서 ‘제6회 한미 산업협력 콘퍼런스’를 열고 3국 경제·산업 전문가들이 모여 협력을 논의하는 자리를 마련했다.
이날 모인 전문가들은 글로벌 AI 경쟁 시대에 한미일 3국이 공동 대응에 나서야 한다고 강조했다. 권석준 성균관대 화학공학과 교수는 “AI 생태계가 학습에서 추론으로, 단순 성능 경쟁에서 전성비(전력대비성능)·가성비(가격대비성능) 경쟁으로 구체화되고 있다”며 “3국이 컴퓨팅과 에너지, 냉각 인프라 공동 개발에 나서고 AI 데이터센터 전용 메모리 개발을 위한 공동연구센터를 구축해야 한다”고 제안했다.
한미일 3국 스타트업이 공동 활용할 수 있는 AI 인프라 구축 필요성도 제기됐다. 이세영 생성AI스타트업협회장은 “한국 스타트업이 글로벌로 (사업을) 확장할 때 미국의 그래픽처리장치(GPU) 인프라가 도움이 될 수 있다”며 공동 활용 가능한 인프라 구축 필요성을 제기했다. 하부카 히로키 미국 전략국제문제연구소(CSIS) AI센터 수석연구원은 “한미일 3국의 각기 다른 규제가 협력 과정에서 걸림돌이 될 수 있다”며 “이를 효율화하는 과정이 필요하다”고 지적했다.
최근 이란 전쟁으로 인해 ‘에너지 안보’가 화두로 떠오르자 액화천연가스(LNG)와 소형모듈원전(SMR) 등의 협력이 필요하다는 의견도 나왔다. 조홍종 단국대 경제학과 교수는 “3국 공조는 생존의 문제”라며 미국 신규 액화터미널 투자와 동북아 통합 LNG 허브 구축, SMR 분야에서 3국이 협력해야 한다고 강조했다.
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