국산 전투기 KF-21, 마지막 관문 뚫었다… ‘전투용 적합 판정’ 획득

한국형 초음속 전투기 KF-21이 전투기 체계 개발의 마지막 관문인 전투용 적합 판정을 획득했다. 전투용 적합 판정은 실제 작전에 투입해도 문제가 없다는 점을 공식 인정하는 단계다.
방위사업청은 7일 KF-21의 전투용 적합 판정 획득 사실을 발표하며 “이는 2023년 5월 획득한 잠정 전투용 적합 판정 이후 약 3년간 진행된 후속 시험평가를 통해 KF-21 블록1(공대공 무장)의 모든 성능에 대한 검증이 완료됐음을 의미하는 것”이라고 밝혔다.
KF-21 체계 개발은 2015년 12월 시작됐다. 2021년 5월에는 최초로 시험평가를 실시한 이후 올해 2월까지 5년에 걸쳐 내구성 및 구조 건전성 등을 검증하기 위한 다양한 지상 시험을 실시했다. 공중 급유, 무장 발사 시험, 혹한기 한파 및 고온·강우 비행 등 1만3000여 개에 달하는 다양한 비행 조건에서도 정상적인 비행이 가능한지를 평가하기 위해 1600회가 넘는 비행시험도 실시했다. 이를 통해 방사청은 KF-21이 공군의 작전운용성능(ROC)을 충족하고, 실제 전장 환경에서 임무 수행이 가능한 기술 수준과 안정성을 확보했다고 평가했다.
노지만 방위사업청 한국형전투기사업단장은 “이번 전투용 적합 판정은 대한민국이 독자적인 전투기 개발 능력을 완전히 확보했음을 보여주는 상징적인 성과”라며 “향후 양산 및 전력화도 차질 없이 추진해 공군의 작전 수행 능력을 한층 강화해 나가겠다”고 밝혔다.
KF-21은 다음 달 말 체계 개발이 공식 종료될 예정이다. KF-21 블록1은 올해 하반기 중 공군에 양산 1호기가 인도되는 것을 시작으로 총 40대가 2028년까지 순차적으로 실전 배치된다.
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