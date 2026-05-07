망치로 광화문 이순신 동상 파손 시도 40대, 경찰에 한 말이…

  • 동아일보

  • 입력 2026년 5월 7일 18시 03분

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완연한 봄날씨를 보이고 있는 14일 오전 서울 종로구 광화문광장에서 서울시 관계자들이 이순신 장군 동상을 세척하고 있다. 2026.04.14 뉴시스
완연한 봄날씨를 보이고 있는 14일 오전 서울 종로구 광화문광장에서 서울시 관계자들이 이순신 장군 동상을 세척하고 있다. 2026.04.14 뉴시스
어린이날에 광화문광장 이순신 장군 동상을 망치로 부수려 한 40대 남성이 현장에서 경찰에 붙잡혔다.

서울 종로경찰서는 특수공용물건손상미수 혐의로 이 남성을 현행범 체포해 조사 중이라고 7일 밝혔다.

경찰에 따르면 남성은 어린이날인 5일 오전 11시 15분경 서울 광화문 광장에 있는 이순신 장군 동상을 망치로 파손하려 한 혐의를 받는다.

당시 남성은 동상 받침대 위로 올라가 범행을 시도한 것으로 전해졌다.

남성은 경찰 조사에서 “국정원 직원 등이 괴롭혀 망치를 직접 구입했다”는 취지의 진술을 한 것으로 알려졌다. 경찰은 정확한 사건 경위를 조사하고 있다.

#이순신 장군#광화문광장#종로구#특수공용물건손상미수#동상 파손
조혜선 기자 hs87cho@donga.com
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