[단독]與, ‘아동 성범죄 변호 논란’ 강북구청장 후보교체 수순

더불어민주당이 아동 성범죄 가해자 변호 이력 논란을 부른 이승훈 후보가 경선에서 이긴 서울 강북구청장 선거구를 전략선거구로 지정했다. 이 후보의 후보 자격을 박탈하진 않았지만 사실상 후보 교체 수순으로 풀이된다.
민주당은 7일 국회에서 비공개 최고위원회의를 열고 이 후보가 경선에서 1위를 한 강북구청장 선거구를 전략선거구로 지정하는 안건을 의결했다. 최고위에선 이 후보가 2019년부터 아동 성범죄 사건 가해자와 성매매 영업 사건 등을 변호한 이력을 두고 공천이 부적절하다는 지적이 나온 것으로 알려졌다. 다만 최고위는 이날 중앙당공직선거후보자추천재심위원회가 이 후보 경선 경쟁자의 재심 신청을 인용한 결정에 대한 의결은 불허했다.
강북구청장 후보는 중앙당 전략공천관리위원회가 최종 결정할 예정이다. 민주당 지도부 핵심 당직자는 “최고위가 이 후보의 자격을 박탈한 것은 아니지만 강북구청장 자리를 전략선거구로 지정한 의미는 사실상 이 후보 공천이 부적절하다고 판단한 것”이라고 말했다.
한편 본경선 기간에 지역 주민에게 현금을 건넸다는 의혹을 받은 유찬종 서울 종로구청장 후보는 재심위가 경선 상대의 재심 신청을 기각하면서 후보직을 유지하게 됐다. 이날 최고위에선 불법 정치자금 수수 의혹이 불거진 손훈모 전남 순천시장 후보에 대한 논의는 이뤄지지 않은 것으로 알려졌다.
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