‘세계 첫 24시간 뉴스’ CNN으로 방송 판 흔들어

46년 전 CNN설립 테드 터너 별세
걸프전 생중계로 글로벌 방송 도약
부시 “CIA보다 CNN에서 더 배워”
트럼프 “위대한 인물… 내 친구” 애도
세계 최초의 24시간 뉴스 전문 채널 CNN을 설립한 미국의 미디어 사업가 테드 터너가 6일(현지 시간) 별세했다. 향년 88세.
CNN 등에 따르면 터너는 이날 플로리다주 탤러해시의 자택에서 가족들이 지켜보는 가운데 세상을 떠났다.
1938년 오하이오주 신시내티에서 태어난 터너는 24세에 부친의 옥외광고 회사 ‘터너 아웃도어 애드버타이징’을 물려받으며 사업가의 길을 걸었다. 그는 1970년 조지아주 애틀랜타의 지역 TV 방송사인 채널 17(WTCG)을 인수하며 본격적으로 미디어 산업에 진출했다.
특히 터너는 뉴스 전문 채널의 성장 가능성을 보고 CNN을 1980년 설립했다. ABC, CBS, NBC 등 지상파 3사가 장악한 미국 방송 시장에서 별다른 영향력을 나타내지 못하던 CNN은 1990년 8월 이라크의 쿠웨이트 침공으로 발발한 걸프전을 계기로 글로벌 방송사로 도약하게 됐다. 당시 CNN은 이라크 바그다드 등 중동 주요 지역에서 전쟁을 생중계하며 명성을 얻었다. 조지 부시 당시 대통령은 “나는 CIA(미 중앙정보국)보다 CNN에서 더 많이 배운다”고 말하기도 했다. 그 결과 CNN은 전 세계 5000만 이상 가구에서 시청하기 시작했다. 또 터너는 1991년 타임지의 ‘올해의 인물’에 선정됐다.
터너는 CNN과 CNN2, CNN인터내셔널 등을 잇달아 출범시키며 글로벌 뉴스 네트워크를 구축했고, 영화 채널 TNT와 TBS, 만화 전문 채널 카툰네트워크 등을 설립하며 거대한 미디어 제국을 구축했다. 하지만 1996년 CNN을 포함해 자신이 일군 터너 브로드캐스팅 시스템(TBS) 그룹을 타임워너에 약 80억 달러에 매각했다. 그 후 터너는 자선사업에 집중했다. 또 핵무기 감축, 기후 변화 대응, 야생동물 보호 활동 등에 참여했다.
그는 사생활로도 주목받았다. 특히 터너는 직설적이며, 논쟁적인 발언을 자주 하고 남부인 애틀랜타를 기반으로 활동해 “남부의 입(The Mouth of the South)”이란 별명도 얻었다. 그는 “조금만 겸손했다면 완벽했을 것”이라고 말한 바 있다. 세 차례의 결혼과 이혼, 잦은 내연 관계 등으로 구설에 오르기도 했다. 특히 1991년 할리우드 배우이자 사회운동가인 배우 제인 폰다와 세 번째로 결혼했다가 2001년 이혼했다. 그는 젊었을 때 공화당원을 자처했지만 중국 공산당 정부의 억압적인 정책을 옹호하거나 쿠바 독재자 피델 카스트로와 친분을 맺어 비판을 받기도 했다.
터너는 2018년 진행성 뇌 질환인 루이소체 치매 진단을 받았고, 지난해에는 폐렴으로 치료를 받은 것으로 알려졌다.
도널드 트럼프 미국 대통령은 6일 트루스소셜을 통해 “터너는 방송 역사상 가장 위대한 인물 중 한 명이었고, 나의 친구였다”며 애도를 표했다. 이어 “새로운 소유주들이 CNN을 망쳐 놓았다는 사실에 (터너는) 개인적으로 큰 충격을 받았다”고 덧붙였다. 자신에게 비판적인 보도를 이어가고 있는 CNN을 또 한번 직격한 것이다.
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