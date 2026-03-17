[오늘의 운세/3월 17일]

● 쥐
48년 가급적 아랫사람들이 하는 일에 참견하지 말 것.
60년 새로운 것에 도전해야 크게 얻는다.
72년 지나치면 모자람만 못한 법.
84년 가급적 사소한 약속도 꼭 지켜라.
96년 먹을 복이 생기거나 칭찬 받을 일 있다.
08년 귀인의 도움을 받게 되며 좋은 일 생긴다.
● 소
37년 금전에 지나치게 집착하지 말 것.
49년 양보하고 힘과 마음을 모으면 잘 풀려 나간다.
61년 여러 가지 손대지 말고 한 가지만.
73년 강함보다는 부드러움이 더 좋다.
85년 사소한 일에도 신중을 기할 것.
97년 늦은 시간까지 돌아다니지 말고 일찍 귀가 할 것.
● 범
38년 옛것도 좋지만 집착은 금물.
50년 오랜 고민 사라지고 유쾌한 하루가 된다.
62년 모임에서 분위기 주도하고 인기상승.
74년 매사에 좀 더 적극적으로 임할 것.
86년 서북방에 구설이요 동남방에 반가운 소식.
98년 자신감을 가지고 자신의 생각을 소신껏 펼칠 것.
● 토끼
39년 전통에만 머물지 말고 변화를 줄 것.
51년 작은 것에 연연하지 말고 기본에 충실할 것.
63년 지나친 과욕은 금물!
75년 편법이나 요령보다는 정면승부가 좋다.
87년 우정도 좋지만 현실적으로 냉정히 판단해라.
99년 회식 자리나 즐거운 만남 생길 수 있다.
● 용
40년 한 번만 더 생각하고 결정지을 것.
52년 편견을 버리고 마음을 열어라.
64년 실리도 중요하지만 명분이 우선이다.
76년 포기하지 말고 끝까지 최선을 다할 것.
88년 새것이나 유행에 관심 가져 보는 것도 좋다.
00년 때로는 혼자만의 시간도 필요.
● 뱀
41년 옛 친구를 만나거나 행운이 찾아온다.
53년 마음 비우고 건강에 신경 쓸 것.
65년 겸손의 미덕으로 절제와 양보가 필요.
77년 오늘은 장기적 투자에 유리하다.
89년 당장 눈앞의 결과는 없어도 행운이 오고 있다.
01년 사소한 다툼은 있을 수 있으나 큰 문제없다.
● 말
42년 주위 사람들과 좀 더 친밀하게 지낼 것.
54년 육체적으로 무리한 일은 하지 말 것.
66년 건강에 적신호! 무리 하지 말 것.
78년 수입과 지출이 어느 정도 맞게 될 듯.
90년 일은 바쁘지만 순조롭게 진행된다.
02년 감정억제, 값비싼 물건 구입은 다음에 할 것.
● 양
43년 좀 더 너그러운 마음가짐 필요.
55년 자녀 일은 자녀에게 맡겨 둘 것.
67년 귀인을 만나거나 새로운 인맥이 형성된다.
79년 삶이 윤택해지고 일에는 탄력이 붙는다.
91년 밥 사주는 것에 인색해 하지 말라.
03년 넓은 마음으로 한발 물러서는 양보와 여유 필요.
● 원숭이
44년 욕심을 버리고 현실의 작은 것에 만족할 줄 아는 것이 행복.
56년 먹을 복이나 유쾌한 일 생길 수 있다.
68년 베푼 만큼 돌아온다.
80년 명예도 좋지만 실리도 중요하다.
92년 감정에 끌려 중심을 잃지는 말 것.
04년 급하게 너무 서두르면 오히려 그르칠 수 있다.
● 닭
45년 자손으로 인한 기쁨이 있을 수 있다.
57년 여러 가지로 경사가 겹치는 행운의 시기!
69년 사소한 일로 구설에 휘말릴 수 있으니 언행 주의!
81년 계획한 일이 잘 진행되고 목표 달성.
93년 감정 조절할 것. 충동구매나 과음주의.
05년 오늘은 가능하면 늦지 않게 귀가 할 것.
● 개
46년 평범한 것이 가장 좋은 것.
58년 감기 들어오는 날, 몸을 따뜻하게 유지할 것.
70년 자신의 주장을 조금만 낮추면 만사가 편안.
82년 마음이 가지 않으면 하지 말 것.
94년 마음의 여유가 필요한 날, 잠시 지나온 삶을 뒤돌아 볼 것.
06년 미래도 중요하지만, 현재에 충실할 것.
● 돼지
47년 좋은 처신을 통해 덕망을 얻게 된다.
59년 오랜 숙원이 이루어질 수 있다.
71년 오후 4시 이후의 거래나 늦은 저녁의 출행이 좋다.
83년 명예와 실리 두 마리 토끼 잡을 듯.
95년 남을 이해할수록 이득이 많다,
07년 마음에 들지 않아도 크게 내색하지 말 것.
인천철학관 박성희 원장
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0