[오늘의 운세/3월 18일]

● 쥐
48년 몸은 바쁜데 실속이 적을 수 있다.
60년 작은 것에 연연하지 말고 기본에 충실할 것.
72년 편법이나 요령보다는 정면승부가 좋다.
84년 지나친 과욕은 금물!
96년생 우정도 좋지만 냉정하게 판단해라.
08년 주변의 조언에 귀를 기울이면 뜻밖의 해답이 나온다.
● 소
37년 운수 좋은 날, 외출해서 활동하기 좋은 날.
49년 찬물이나 찬 음식은 절대 먹지 말 것.
61년 운수 좋은 날, 적극적으로 활동할 것.
73년 마음이 가지 않으면 하지 말 것.
85년 오늘은 잠시 지나온 삶을 뒤돌아 볼 것.
97년 급할수록 돌아가세요. 서두르면 놓치는 것이 생긴다.
● 범
38년 마음 비우고 건강에 신경 쓸 것.
50년 다른 사람의 이야기를 적극적으로 수용하여 반영할 것.
62년 좋은 일이 겹치는 일진으로 사방에 경사!
74년 가까운 곳에서 해결 방법이 모색될 수 있다.
86년 아무리 바빠도 서두르지 말 것.
98년 금전적인 이득보다는 사람의 마음을 얻는 것이 먼저다.
● 토끼
39년 가급적 아랫사람들이 하는 일에 관여하지 말 것.
51년 전통에만 머무르지 말고 변화를 줄 것.
63년 지나치면 모자람만 못한 법.
75년 가급적 사소한 약속도 꼭 지켜라.
87년 긍정적으로 생각하고 적극적으로 활동.
99년 동료와의 협력이 빛을 발하는 날, 성과가 보인다.
● 용
40년 경사가 겹치거나 좋은 소식 들려온다.
52년 귀인을 만나거나 새로운 인맥이 형성 된다.
64년 삶이 윤택해지고 일에 탄력이 붙는다.
76년 꾸준한 노력이 좋은 성과를 가져온다.
88년 시작은 힘들어도 결과는 좋다.
00년 새로운 시작보다는 현재의 자리를 지키는 것이 유리하다.
● 뱀
41년 아는 길도 물어 가고 돌다리도 두드려라.
53년 옛것도 좋지만 집착은 금물.
65년 서두러지 말고, 계획에 따라 천천히 진행할 것.
77년 모임에서 분위기 주도하고 인기 상승.
89년 매사에 좀 더 적극적으로 행동할 것.
01년 작은 실수가 커질 수 있으니 꼼꼼하게 챙길 것.
● 말
42년 무리한 욕심 보다 현실에 만족할 것.
54년 먹을 복이나 유쾌한 일 생길 수 있다.
66년 베풀 수 있는 만큼 베풀어라.
78년 작은 실리보다는 명예를 중시 할 것.
90년 감정에 끌려 중심을 잃지는 말 것.
02년 고집을 부리기보다 유연하게 대처하는 지혜가 필요할 때다.
● 양
43년 실리도 중요하지만 명분이 우선이다.
55년 마음에 들어도 한 번 더 생각하고 결정지을 것.
67년 편견을 버리고 마음을 열어라.
79년 겸손의 미덕으로 절제와 양보가 필요.
91년 포기하지 말고 끝까지 최선을 다할 것.
03년 계약이나 약속은 신중히, 서류를 다시 확인할 것.
● 원숭이
44년 마음은 즐거워지고 몸은 편안해진다.
56년 독단적인 결정과 행동은 자제할 것.
68년 겉치레 보다는 마음 편한 것이 좋다.
80년 작은 곤경에 처할 수 있으나 전화위복의 기회.
92년 변화를 두려워하지 말라.
04년 노력한 만큼의 대가가 돌아오니 보람찬 하루가 된다.
● 닭
45년 육체적으로 무리한 일은 하지 말 것.
57년 감정에 치우치지 말고 냉정하게 판단.
69년 가급적 다툼을 피하고 다음을 기약하라.
81년 일은 바쁘지만 즐거운 인생.
93년 멀리서 구하기보다 가까이에서 찾을 것.
05년 친구와의 사소한 오해가 풀리고 우정이 깊어진다.
● 개
46년 금전에 지나치게 집착하지 말 것.
58년 귀찮아도 매사 꼼꼼하고 확실하게 처신.
70년 여러 가지 손대지 말고 한 가지만.
82년 강함보다는 부드러움이 더 좋다.
94년 사소한 일도 꼼꼼하게 체크하고 신중을 기할 것.
06년 기분 좋은 소식이 들려오니 마음이 한결 가볍다.
● 돼지
47년 바쁘기는 하지만 기분 좋은 하루.
59년 오랜 숙원이 이루어질 수 있다.
71년 예상치 못한 경사가 있게 된다.
83년 현실에서 보이는 것이 다가 아니다.
95년 연인 간에 애정이 깊어지고 느낌이 좋아진다.
07년 생각지 못한 곳에서 귀인이 나타나 도움을 준다.
인천철학관 박성희 원장
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