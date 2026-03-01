[오늘의 운세/3월 19일]

●쥐
48년 반가운 소식이나 공돈 들어올 수 있다.
60년 아무리 바빠도 절대 서두르지 말 것.
72년 자신의 몸과 물건은 스스로 챙길 것.
84년 대인관계 넓어지고 좋은 인맥 형성될 듯.
96년 능력 밖의 일은 벌리지 말 것.
08년 자신감이 넘치는 하루, 적극적으로 행동할 것.
●소
37년 동료나 가족과 호흡이 잘 맞는다.
49년 순풍에 돛을 단 듯 풀려 나간다.
61년 이익도 되고 명분도 챙긴다.
73년 할 수 있다는 적극적인 자세로 활동할 것.
85년 금전 운 좋아지거나 먹을 복이 생길 수 있다.
97년 직장 내에서 능력을 인정받아 입지가 탄탄해진다.
●범
38년 완고함보다는 부드러운 이해심 갖기.
50년 무리한 욕심은 실패를 낳는다.
62년 편견이나 고정관념에서 벗어 날것.
74년 무리하지 말 것, 책임 못질 일은 하지 말 것.
86년 긍정적으로 생각하고 적극적으로 행동할 것.
98년 과욕은 금물! 현실적인 목표 설정이 중요합니다.
●토끼
39년 무거운 것 들지 말고 과로하지 말 것.
51년 좋은 일이 겹치는 일진으로 사방에 경사!
63년 멀리서 찾지 말고 가까이에서 찾아라.
75년 마음에 들지 않아도 참아라.
87년 때로는 하기 싫은 일도 해야 하는 법.
99년 주변 사람들과 음식을 나누며 즐거운 시간을 보낼 것.
●용
40년 답답하고 힘들었던 일이 풀리는 날.
52년 지나간 일에 집착하지 말 것.
64년 고민하지 말고 낙천적으로 살아라.
76년 개인 감정을 억제하고, 원칙에 따라 신중하게 할 것.
88년 갑작스런 투자나 지출을 자제할 것.
00년 지나간 일에 연연하지 말고 앞을 내다보고 전진할 것.
●뱀
41년 겸손의 미덕과 승자의 아량이 필요.
53년 구관이 명관이고 묵은 것이 좋다.
65년 값비싼 물건 구입은 가능한 다음에 할 것.
77년 할 일은 많은데 시간은 부족.
89년 대인관계에 신경 쓰고 인맥 넓히기.
01년 지출이 생길 수 있으니 계획적인 소비가 필요합니다.
●말
42년 자신의 의사를 분명하게 표현할 것.
54년 처음은 힘들어도 마무리는 잘된다.
66년 남의 일에 참견하지 말라.
78년 마음에 들어도 결정은 신중하고 천천히.
90년 집착하기보다는 가벼운 마음으로 임할 것.
02년 해결되지 않던 난제가 풀리기 시작하는 기분 좋은 날.
●양
43년 과거에 집착하기보다 새로운 일에 관심 가질 것.
55년 모처럼 자신의 현주소를 돌아볼 것.
67년 때로는 수수한 차림이 더 좋다.
79년 중요한 결정은 오전이 좋다.
91년 제 삼자의 의견도 신중히 고려해라.
03년 언행에 주의하세요. 말 한마디가 화근이 될 수 있다.
●원숭이
44년 마음은 급해도 내일로 미루어라.
56년 몸은 활력이 넘치고 새로운 희망이 생긴다.
68년 하고 싶은 일이 있어도 무리하지는 말 것.
80년 돌다리도 두드려 보고 건너라.
92년 확인! 또 확인이 필요하다.
04년 문서로 인해 이득이 있을 수 있으니 꼼꼼히 살필 것.
●닭
45년 계획한 일이 한꺼번에 진행된다.
57년 늦은 오후의 만남이 좋다.
69년 좋은 아이디어 생기고 일에 탄력이 붙는다.
81년 말조심! 본의 아닌 구설이 따를 수 있다.
93년 모르는 것은 그냥 넘어가지 말고 질문.
05년 경쟁보다는 상생을 택할 때 결과가 더 좋다.
●개
46년 서두르지 말고 천천히 즐기면서 할 것.
58년 그간 추진해 오던 일이 한꺼번에 풀린다.
70년 뜻밖의 기쁜 소식 들려온다.
82년 장거리 출장이면 귀인의 도움을 받는다.
94년 과신하지 말고 겸손한 자세필요.
06년 노력 이상의 결과가 따라오니 끝까지 집중할 것.
●돼지
47년 잔잔한 감동이나 기쁨이 생길 수 있다.
59년 모든 것은 시간이 해결해 준다.
71년 도와 줄때는 확실하게 도와 줄 것.
83년 무리한 욕심 부리지 말고 현실에 만족 할 것.
95년 중요한 일은 오후에 결정할 것.
07년 정면 돌파가 답입니다. 피하지 말고 당당히 맞서라.
인천철학관 박성희 원장
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