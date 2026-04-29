“투숙객인 줄”…아프리카 호텔에 3.6m 악어가 나타났다

  • 동아일보

  • 입력 2026년 4월 29일 07시 11분

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아프리카 짐바브웨의 한 호텔에 악어가 나타났다. A‘Zambezi River Lodge 호텔 페이스북 갈무리
아프리카 짐바브웨의 한 호텔에 악어가 나타났다. A‘Zambezi River Lodge 호텔 페이스북 갈무리
아프리카 짐바브웨의 한 호텔에 악어가 나타났다. 다행히 다친 사람은 없는 것으로 파악됐다. 관계 당국은 악어를 안전하게 포획한 뒤 강으로 돌려보냈다.

27일(현지 시각) 미국 ABC 뉴스 등에 따르면 24일 짐바브웨의 한 호텔에서 길이 약 3.6m에 달하는 악어 한 마리가 포착됐다.

공개된 영상에서 악어는 호텔 리셉션, 라운지를 지나 주방까지 이동했다. 조리대에 오르려 있는 힘껏 발버둥 치기도 했다.

아프리카 짐바브웨의 한 호텔에 악어가 나타났다. A‘Zambezi River Lodge 호텔 페이스북 갈무리
아프리카 짐바브웨의 한 호텔에 악어가 나타났다. A‘Zambezi River Lodge 호텔 페이스북 갈무리
악어는 인근 잠베지강에 있다가 호텔로 들어온 것으로 추정됐다. 한 호텔 투숙객은 “웨이터들에 따르면 악어는 마치 손님인 양 당당하게 걸어 들어왔다”고 했다.

호텔로 들어온 악어는 나일악어로 파악됐다. 나일악어는 세계에서 가장 위험한 악어로 꼽힌다.

다행히 인명 피해는 없었던 것으로 알려졌다. 악어는 야생동물 구조팀에게 구조돼 인근 강으로 옮겨졌다.

#악어#호텔#침입
정봉오 기자 bong087@donga.com
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