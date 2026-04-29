안재현 “과거 구혜선과 결혼식 안 해” 허경환 “미안해”

배우 안재현이 전 아내 구혜선과의 결혼 당시 결혼식을 따로 올리지 않았다고 밝혔다. 예능 프로그램 중 언급된 발언이 재조명되며 관심을 모으고 있다.
28일 유튜브 채널 ‘알딸딸한참견’에는 ‘선 넘은 손병호 게임ㅋㅋ 강소라 15일 프러포즈 썰 공개’라는 제목의 영상이 게재됐다.
이날 출연진이 ‘손병호 게임’을 진행하던 중 “결혼식 안 한 사람 접어”라는 질문이 나오자, 안재현은 손가락을 접으며 “결혼식은 따로 올리지 않았다”고 말했다.
이어 “나 안 했어”라고 덧붙였고, 이에 당황한 허경환은 “그랬구나. 미안하다”고 사과했다. 제작진 역시 “뭐라고 자막을 달아야 할지 모르겠다”고 반응해 웃음을 자아냈다.
안재현과 구혜선은 2016년 결혼했으며, 당시 결혼식을 생략하고 예식 비용을 소아병동에 기부해 화제를 모았다. 이후 두 사람은 2020년 7월 이혼 조정을 통해 법적으로 결별했다.
한편 안재현은 최근 tvN 예능 ‘구기동 프렌즈’에 출연해 무속인으로부터 “자식도 부인도 없는 사주”라는 말을 듣고 눈물을 보이기도 했다.
동아닷컴 온라인뉴스 dnews@donga.com
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