안재현 “과거 구혜선과 결혼식 안 해” 허경환 “미안해”

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  • 입력 2026년 4월 29일 08시 28분

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안재현이 방송에서 구혜선과의 결혼 당시 결혼식을 올리지 않았다고 밝혔다. 과거 기부와 함께 화제를 모았던 결혼 방식이 다시 주목받고 있다. ⓒ뉴시스
안재현이 방송에서 구혜선과의 결혼 당시 결혼식을 올리지 않았다고 밝혔다. 과거 기부와 함께 화제를 모았던 결혼 방식이 다시 주목받고 있다. ⓒ뉴시스
배우 안재현이 전 아내 구혜선과의 결혼 당시 결혼식을 따로 올리지 않았다고 밝혔다. 예능 프로그램 중 언급된 발언이 재조명되며 관심을 모으고 있다.

28일 유튜브 채널 ‘알딸딸한참견’에는 ‘선 넘은 손병호 게임ㅋㅋ 강소라 15일 프러포즈 썰 공개’라는 제목의 영상이 게재됐다.

이날 출연진이 ‘손병호 게임’을 진행하던 중 “결혼식 안 한 사람 접어”라는 질문이 나오자, 안재현은 손가락을 접으며 “결혼식은 따로 올리지 않았다”고 말했다.

이어 “나 안 했어”라고 덧붙였고, 이에 당황한 허경환은 “그랬구나. 미안하다”고 사과했다. 제작진 역시 “뭐라고 자막을 달아야 할지 모르겠다”고 반응해 웃음을 자아냈다.

안재현과 구혜선은 2016년 결혼했으며, 당시 결혼식을 생략하고 예식 비용을 소아병동에 기부해 화제를 모았다. 이후 두 사람은 2020년 7월 이혼 조정을 통해 법적으로 결별했다.

한편 안재현은 최근 tvN 예능 ‘구기동 프렌즈’에 출연해 무속인으로부터 “자식도 부인도 없는 사주”라는 말을 듣고 눈물을 보이기도 했다.
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