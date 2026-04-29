남편과 모텔 데이트 추천 윤진이 “연애하는 느낌 난다”

배우 윤진이가 부부 생활에 대한 솔직한 일상을 공개했다. 연애 시절 감성을 되살리기 위한 경험을 언급하며 눈길을 끌었다.
윤진이는 28일 자신의 유튜브 채널에서 친구와 함께 건강검진을 받으러 가던 중 부부 생활에 대한 이야기를 나눴다.
그는 결혼과 연애에 관한 대화를 이어가다 “연애하던 시절이 그리웠다”며 “새로운 변화를 주고 싶어 남편과 함께 시간을 보냈다”고 말했다.
이어 “피곤한 상태에서 어디 갈지 고민하다가 남편이 ‘잠깐 쉬었다 가자’고 제안했다”며 “색다른 느낌이 들고 즐거웠다”고 덧붙였다.
윤진이는 “이런 방식이 부부 생활에 도움이 되는 것 같다”며 “연애할 때의 기분을 다시 느낄 수 있어 추천하고 싶다”고 말했다.
1990년생인 윤진이는 2022년 4세 연상의 금융업 종사자와 결혼했으며, 2023년과 2025년 두 딸을 출산했다.
동아닷컴 온라인뉴스 dnews@donga.com
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