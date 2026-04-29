김태균과 열애설 난 이소라 “나도 눈 있고 취향 있다”

가수 이소라가 코미디언 김태균과의 과거 열애설을 언급하며 웃음을 자아냈다. 라디오 방송에서 당시 상황을 직접 떠올리며 해명성 발언을 내놨다.
이소라는 28일 방송된 SBS 파워FM ‘두시탈출 컬투쇼’ 초대석에 출연해 김태균과 대화를 나눴다.
김태균은 “예전에 우리가 친해지면서 일산의 한 막창집에 간 적이 있다”며 “누나와 소정 씨, 셋이 함께 걸어갔는데 다음 날 기사가 났다”고 말했다.
이에 이소라는 “태균이랑 사귄다고?”라고 반응했고, 함께 출연한 뮤지는 놀라는 모습을 보였다.
이소라는 곧바로 “나도 눈이 있다. 나도 취향이 있다”고 말해 스튜디오를 웃음바다로 만들었다.
이어 김태균이 “열애설이 났다”고 하자, 이소라는 “저희 어울리나요?”라고 방청객에게 되묻기도 했다.
김태균은 “누나와 잘 어울린다”며 “누나 머리를 작아 보이게 해주는 남자가 많지 않다”고 답해 분위기를 이어갔다.
동아닷컴 온라인뉴스 dnews@donga.com
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