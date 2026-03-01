[오늘의 운세/3월 20일]

●쥐
48년 원칙도 좋지만 융통성도 필요.
60년 새로운 일거리 생기거나 분주한 하루.
72년 의미 있는 만남이나 약속 생길 수 있다.
84년 오늘은 가족과 함께하는 시간 가져볼 것.
96년 자신의 생각을 소신껏 펼칠 것.
08년 감정을 앞세우기보다 목소리를 낮추고 평정을 유지할 것.
●소
37년 오늘 해야 할 일을 다음으로 미루지 말 것.
49년 마음에 들지 않아도 크게 내색하지 말 것.
61년 바빠도 식사는 거르지 말 것.
73년 지혜로운 조언자가 필요하다.
85년 한발 물러서라 시간이 약이다.
97년 하던 일을 확실히 매듭짓지 않으면 후회할 일이 생길 수 있다.
●범
38년 져주는 것이 결국 이기는 것.
50년 때로는 알고도 모르는 척 해야 할 때가 있다.
62년 사소한 것에 너무 집착하지 말 것.
74년 열 마디 말보다 행동으로 보여줄 것.
86년 마음의 문을 열면 만사형통.
98년 공과 사를 명확히 구분해야 주변의 신뢰를 잃지 않는다.
●토끼
39년 가급적 전문가와 상의 후 결정 할 것.
51년 구설이 생겨도 웃어넘길 수 있는 아량 필요.
63년 지나간 일에 얽매이지 말 것.
75년 포기는 빠를수록 좋다.
87년 과신하지 말고 겸손한 자세 필요.
99년 거래나 계약에서 유리한 고지를 점하니 신속하게 추진할 것.
●용
40년 자손으로 인한 기쁨이 있다.
52년 전화위복의 기회가 제공 된다.
64년 부드러운 말 한마디가 행운을 부른다.
76년 잠시의 외로움 뒤에 큰 기쁨이 온다.
88년 오늘 하루는 감정을 절제할 수 있는 지혜 필요.
00년 생각지 못한 곳에서 금전운이 따르거나 잊었던 돈을 찾게 된다.
●뱀
41년 실리보다는 명분과 원칙을 따를 것.
53년 기대 하지 않았던 곳에서 기쁨이 따르게 된다.
65년 계획하고 준비한 일이 순조롭게 진행될 듯.
77년 귀인을 만나거나 대인관계 원만해진다.
89년 하는 일마다 좋은 결과를, 즐겁고 유쾌한 하루.
01년 새로운 변화보다는 현재의 위치를 지키며 내실을 다질 때.
●말
42년 한발만 물러서면 만사가 편안.
54년 아까워도 과감히 포기할 수 있는 지혜 필요.
66년 불필요한 오해가 생길 수 있으니 언행 조심!
78년 이동시 가급적 대중교통 이용할 것.
90년 매사 꼼꼼하게 살피는 지혜 필요.
02년 주변 사람이나 귀인의 도움으로 막혔던 문제가 해결되기 시작한다.
●양
43년 답답했던 일이 일시에 해결.
55년 하고 싶은 일이 있어도 무리하지는 말 것.
67년 사소한 다툼은 있을 수 있으나 큰 문제없다.
79년 집착하지 말고 마음을 비울 것.
91년 잔잔한 감동이나 기쁨이 생길 수 있다.
03년 일이 잘 풀린다고 방심하면 실수가 생기니 끝까지 꼼꼼히 체크할 것.
●원숭이
44년 옛 친구를 만나 회포를 풀게 된다.
56년 마음은 청춘이요, 몸은 활력이 넘친다.
68년 하고 싶은 말이 있어도 참는 것이 좋다.
80년 열린 마음으로 필요하면 아랫사람에게도 배워야.
92년 주어진 일에 불만 갖지 말고 충실.
04년 주변의 방해나 모략이 있을 수 있으니 성급한 결정은 피해야 한다.
●닭
45년 꾸중보다는 칭찬을 많이 해 줄 것.
57년 일에 탄력이 붙거나 행운이 따른다.
69년 작은 돈에 인색하지 말 것.
81년 배우자에게 사랑의 마음을 전해 볼 것.
93년 당장 눈앞의 결과는 없어도 행운이 오고 있다.
05년 가뭄에 단비가 내리듯 하는 일마다 순조로우나, 밤에는 일찍 귀가할 것.
●개
46년 귀인의 도움을 받게 되거나 좋은 일 생긴다.
58년 여러 가지로 경사가 겹치는 행운의 시기!
70년 전문가와 상의 후 결정할 것.
82년 때론 강함보다 부드러움이 더 효과적.
94년 가급적 사소한 약속도 꼭 지킬 것.
06년 가족이나 가까운 지인과 협동하면 어려운 일도 무난히 성취.
●돼지
47년 마음에 들어도 신중하게 처신할 것.
59년 예상했던 것보다 시간이나 돈이 더 들 수 있다.
71년 과로하거나 무리하지 말 것.
83년 오늘은 가능하면 늦지 않게 귀가 할 것.
95년 감정에 끌려 중심 잃지 말 것.
07년 다툼이 생겨도 이득이 없으니 가급적 양보하며 평화를 유지.
인천철학관 박성희 원장
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