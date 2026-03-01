[오늘의 운세/3월 22일]

● 쥐 48년 행운이 있는 날, 귀인의 도움을 받거나 좋은 소식 들려온다. 60년 급하게 서두르지 마라, 겉모습만 보고 결정하지 말 것. 72년 자신에게도 투자가 필요하다. 84년 남의 의견을 활용할 것. 자만하지 말고 겸손할 것. 96년 미혼 남녀는 느낌이 오는 이성과 인연이 될 수 있다. 08년 서두르지 말고 느긋한 자세를 유지할 때 원하는 것을 얻는다.
● 소 37년 능력이상으로 평가받는 날, 덕망과 칭송이 쌓이고 행복이 넘쳐난다. 49년 당장 눈앞의 결과는 없어도 행운이 문 앞에 와 있다. 61년 행운의 날, 먹을 복 생기거나 좋은 소식 들릴 듯. 73년 경쟁자가 나타나 긴장하게 되지만, 결국 당신의 실력이 승리. 85년 먹구름이 걷히고 새로운 희망이 생긴다. 97년 상황이 잠시 불리하게 돌아가더라도 시간이 흐르면 당신에게 유리해진다.
● 범 38년 계획을 재검검, 매사 꼼꼼하게 살피는 지혜 필요. 50년 잠시 멈추어 돌아 볼 수 있는 마음의 여유를 가져볼 것. 62년 오늘은 가족과 함께하는 시간을 만들어 볼 것. 74년 급한 일일수록 편법이나 요령보다는 원칙대로 할 것. 86년 욕심을 버리고 작은 것에 만족할 것. 98년 결정적인 타이밍을 놓치지 않도록 직관을 믿고 판단.
● 토끼 39년 소탐대실하지 말 것, 사소한 것에 너무 집착하지 말 것. 51년 횡재수보다는 꾸준한 노력이 좋은 성과를 낸다. 63년 말보다는 행동으로 보여줄 것. 행동이 신뢰를 얻는다. 75년 새로운 비전이나 새 희망이 생긴다. 87년 좀 더 적극적이고 긍정적인 마인드 필요. 99년 사소한 의견 차이로 다툼이 생길 수 있으니 먼저 양보하는 미덕을 발휘.
● 용 40년 급한 일일수록 편법이나 융통성보다는 원칙대로 할 것. 52년 고민이 있어도 과음은 절대 금물! 64년 이동시 가급적 대중교통을 이용할 것. 76년 마음에 들면 과감하게 시도할 것. 기대한 이상의 결과를 얻는다. 88년 그간의 노력이 빛을 보기 시작 한다. 00년 남부러울 것 없는 하루, 모든 일이 순조롭게 진행된다.
● 뱀 41년 오랫동안 답답하고 힘들었던 일, 소망하던 일이 이루어진다. 53년 나 아니면 안 된다는 생각은 금물. 65년 때로는 알고도 모르는 척 하는 것이 좋다. 77년 남의 조언이나 충고를 반영할 것. 고정관념을 버리고 새로운 시각으로. 89년 마음의 문을 열면 만사가 형통이다. 01년 기다리는 소식이 조금 늦어질 수 있다. 동쪽 방향에 행운.
● 말 42년 감정표출 자제, 때로는 싫은 일도 기쁜 표정으로 해야 한다. 54년 최고의 우군은 가족, 가족 간의 화합이 가장 우선이다. 66년 감정노출 억제, 참으면 오히려 전화위복의 기회가 된다. 78년 과신하지 말고 겸손한 자세 필요. 90년 시간이 변화를 가져다 준다, 고민은 시간이 해결한다. 02년 몸과 마음이 가뿐한 날, 주변 친구나 선배와의 만남이 즐겁다.
● 양 43년 인자하고 자비로운 마음이 행운을 부른다. 55년 오늘은 행운의 날, 도모하는 일에 새로운 계기가 생길 수 있다. 67년 눈앞의 일보다 장기적 계획에 유리. 79년 쉬는 것이 동력을 만든다, 모처럼 한가로운 시간을 가져볼 것. 91년 재충전의 시간을 가져라, 내일을 위해 푹 쉬어라. 03년 소중한 물건을 잃어버리는 등 실물수가 있으니 소지품 관리에 신경 쓸 것.
● 원숭이 44년 마음만 앞서서 너무 서두르면 오히려 그르칠 수 있다. 56년 실수가 밌는 날, 두 번 생각하고 결정할 것. 68년 성과나 결과가 미약해도, 주어진 일에 최선을 다해라. 80년 할 수 있는 것 부터 추진 할 것, 능력 밖의 일은 벌리지 말 것. 92년 급하게 서두르지 말고, 여유를 가지고 차근차근 진행해 나갈 것. 04년 행운의 여신이 웃어주는 날, 순리대로 행하면 좋은 결과를 얻는다.
● 닭 45년 육식보다 자연식이 도움이 되는 날, 자연식이 건강을 지켜준다. 57년 기분 좋은 날, 좋은 변화가 생기거나 희망이 생길 수 있다. 69년 행운이 오는 날, 여러 가지로 경사가 겹치는 시기! 81년 가족과 함께 외식이라도 한다면 행운 두 배! 93년 잠시의 외로움 뒤에 큰 기쁨이 온다. 05년 내일의 걱정은 잊고 현재의 시간을 즐기며 재충전의 시간을 가질 것.
● 개 46년 따뜻한 물과 따뜻한 음식이 건강을 지킨다. 58년 서두르면 화를 부른다. 이야기 들어 보고 결정은 천천히 할 것. 70년 아집이나 고집을 내려놓고, 마음의 문을 열면 만사형통. 82년 쉬는 것이 힘이다. 차 한 잔의 여유가 필요한 시기. 94년 고지가 눈앞, 조금만 더 힘내라. 06년 서두르면 손해를 볼 수 있다. 한 단계씩 차근차근 밟아라. ● 돼지 47년 집안일은 자녀들과 상의하여 결정. 59년 마음에 들어도 계획을 재점검하여 신중하게 결정할 것. 71년 과거가 미래의 실수를 막는다, 지나온 일들을 뒤돌아보는 시간 필요. 83년 힘들수록 칭찬해라, 작은 허물은 들추지 말고 덮어 둘 것. 95년 한발 물러서는 양보와 여유가 필요. 07년 집안에 기쁜 일이 생기거나 주변에서 축하받을 일이 생길 수 있다.
댓글 0