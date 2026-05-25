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정치
6·3 지방선거
추미애 “평생 국민에 사죄해도 모자랄 박근혜가 선거판에”
동아일보
업데이트
2026-05-25 11:20
2026년 5월 25일 11시 20분
입력
2026-05-25 11:12
2026년 5월 25일 11시 12분
김형민 기자
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추미애 더불어민주당 경기도지사 후보. ⓒ 뉴스1
더불어민주당 추미애 경기도지사 후보가 박근혜 전 대통령의 선거 지원 유세를 지목하며 “국정농단 주인공으로 평생 국민에게 사죄해도 모자랄 박근혜 씨가 선거판에