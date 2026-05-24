백운계곡 찾은 李 부부 만난 시민 “자리세 없어 편해”

이재명 대통령 부부가 24일 경기 포천 백운계곡을 찾아 하천·계곡 이용 실태를 점검했다. 이 대통령이 경기도지사 시절 강력하게 정비 사업을 추진했던 장소다.
청와대 강유정 수석대변인은 이날 서면브리핑을 통해 “이재명 대통령 부부가 포천 백운계곡을 찾아 하천·계곡 이용 실태와 안전 관리 상황을 점검했다”고 밝혔다. 강 대변인은 “포천 백운계곡은 과거 1600여 개의 불법시설이 난립하고 불법 영업행위가 성행하던 곳이었다”며 “이 대통령은 경기도지사 재임 시절 강력한 정비 의지를 바탕으로 지역 상인조합 등과 오랜 소통을 거쳐 불법시설 철거 및 정비를 추진했고, 백운계곡은 누구나 자유롭게 이용할 수 있는 휴식공간으로 거듭났다”고 말했다.
포천계곡 현장에서 이 대통령을 만난 한 시민은 “몇 년 전부터는 자리세를 내지 않고 편하게 즐길 수 있어 매년 찾고 있다”고 말했다.
이 대통령 부부는 계곡 주변 상인들과도 악수하며 현장의 목소리를 들었다. 이 대통령은 ‘날씨가 더워지는데 장사가 잘 되는지’, ‘겨울철에는 어떻게 운영하는지’ 등을 물었다. 한 상인은 겨울철에는 포천 백운계곡 동장군축제가 열려 시민들이 많이 찾는다고 설명했다.
이 대통령은 “필요한 것이 있으면 지원 요청을 해 달라”며 “시설 보완이나 정비 등 필요한 부분을 얘기하면 행정안전부 장관에게도 챙기라고 하겠다”고 말했다.
이 대통령은 행정안전부 장관에게 계곡 주변의 청소 인력 지원과 관리 강화를 지시하기도 했다.
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