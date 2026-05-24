백운계곡 찾은 李 부부 만난 시민 “자리세 없어 편해”

  • 동아일보

  • 입력 2026년 5월 24일 19시 52분

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이재명 대통령이 24일 경기 포천시 백운계곡을 방문해 하천·계곡 이용 실태와 안전관리 상황을 점검하고 있다. 2026.05.24. 청와대 제공
이재명 대통령이 24일 경기 포천시 백운계곡을 방문해 하천·계곡 이용 실태와 안전관리 상황을 점검하고 있다. 2026.05.24. 청와대 제공
이재명 대통령 부부가 24일 경기 포천 백운계곡을 찾아 하천·계곡 이용 실태를 점검했다. 이 대통령이 경기도지사 시절 강력하게 정비 사업을 추진했던 장소다.

청와대 강유정 수석대변인은 이날 서면브리핑을 통해 “이재명 대통령 부부가 포천 백운계곡을 찾아 하천·계곡 이용 실태와 안전 관리 상황을 점검했다”고 밝혔다. 강 대변인은 “포천 백운계곡은 과거 1600여 개의 불법시설이 난립하고 불법 영업행위가 성행하던 곳이었다”며 “이 대통령은 경기도지사 재임 시절 강력한 정비 의지를 바탕으로 지역 상인조합 등과 오랜 소통을 거쳐 불법시설 철거 및 정비를 추진했고, 백운계곡은 누구나 자유롭게 이용할 수 있는 휴식공간으로 거듭났다”고 말했다.

이재명 대통령이 24일 경기 포천시 백운계곡을 방문해 하천·계곡 이용 실태와 안전관리 상황을 점검하며 시민들과 인사하고 있다. 2026.05.24. 청와대 제공
이재명 대통령이 24일 경기 포천시 백운계곡을 방문해 하천·계곡 이용 실태와 안전관리 상황을 점검하며 시민들과 인사하고 있다. 2026.05.24. 청와대 제공
포천계곡 현장에서 이 대통령을 만난 한 시민은 “몇 년 전부터는 자리세를 내지 않고 편하게 즐길 수 있어 매년 찾고 있다”고 말했다.

이 대통령 부부는 계곡 주변 상인들과도 악수하며 현장의 목소리를 들었다. 이 대통령은 ‘날씨가 더워지는데 장사가 잘 되는지’, ‘겨울철에는 어떻게 운영하는지’ 등을 물었다. 한 상인은 겨울철에는 포천 백운계곡 동장군축제가 열려 시민들이 많이 찾는다고 설명했다.

이재명 대통령과 김혜경 여사가 24일 경기 양주시 한 사찰에서 열린 불기 2570년 부처님오신날 봉축법요식에 참석해 있다. 2026.05.24.청와대통신사진기자단
이재명 대통령과 김혜경 여사가 24일 경기 양주시 한 사찰에서 열린 불기 2570년 부처님오신날 봉축법요식에 참석해 있다. 2026.05.24.청와대통신사진기자단
이 대통령은 “필요한 것이 있으면 지원 요청을 해 달라”며 “시설 보완이나 정비 등 필요한 부분을 얘기하면 행정안전부 장관에게도 챙기라고 하겠다”고 말했다.

이 대통령은 행정안전부 장관에게 계곡 주변의 청소 인력 지원과 관리 강화를 지시하기도 했다.

김형민 기자 kalssam35@donga.com
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