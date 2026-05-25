수증기 머금은 ‘하층제트’ 몰려와…내일 최대 300㎜ 물폭탄

26일부터 전국에 많은 비가 내릴 것이라는 예보가 나오면서 정부가 긴급 대응 체제에 돌입했다.
기상청은 25일 강수 전망 브리핑에서 “26일부터 27일까지 저기압과 다량의 수증기 유입 영향으로 전국적으로 많은 비가 예상된다”며 “특히 제주도와 남해안 지역은 호우특보 수준의 강한 비가 내릴 가능성이 크다”고 밝혔다.
제주도와 남해안 일부 지역에는 이미 비가 오기 시작했으며, 저녁에는 전라권까지 확대될 전망이다. 26일 새벽부터는 남서쪽 저기압과 북서쪽 기압골 영향이 겹치면서 전국 대부분 지역으로 비가 확대될 것으로 예상된다.
비는 27일 새벽 서쪽 지역부터 차차 그치겠지만, 동해안은 저기압 후면의 동풍 영향으로 낮까지 이어질 가능성이 있다.
예상 강수량은 제주 산지 최대 300㎜ 이상, 남해안과 지리산 최대 200㎜ 이상이다. 경북 북부와 경북 동해안에도 최대 100㎜ 이상의 많은 비가 예보됐다. 특히 제주 산지에는 25일 밤부터 26일 오후 사이 시간당 50~80㎜ 안팎의 매우 강한 비가 내릴 것으로 보인다. 남해안과 지리산 일대에도 26일 오전부터 밤사이 시간당 50㎜ 수준의 집중호우가 예상된다.
기상청은 북태평양고기압 가장자리를 따라 초속 15m 안팎의 강한 바람인 ‘하층제트’가 유입되면서 많은 수증기를 공급해 강수량을 키우고 있다고 설명했다. 강한 비와 함께 돌풍, 천둥·번개도 동반될 것으로 예상되면서 절개지와 급경사지, 산사태 취약지역 등에 대한 주의가 요구된다. 남해상에는 최대 3m 안팎의 높은 물결이 예상돼 풍랑특보가 내려질 가능성도 제기됐다. 제주도와 남해안에는 강풍특보 가능성도 있다.
많은 비가 내릴 것이라는 예보가 나오면서 정부는 대응 수위를 끌어올렸다. 행정안전부는 이날 김광용 재난안전관리본부장 주재로 관계기관 대책회의를 열고 전국 호우 대비 상황과 기관별 대응 태세를 점검했다. 회의에는 국무조정실과 행정안전부, 환경부, 국토교통부 등 15개 중앙행정기관과 17개 광역지방자치단체, 한국수자원공사·한국수력원자력·한국농어촌공사·국립공원공단 등 4개 공공기관이 참석했다.
행안부는 도로 표지판과 옥외광고물 등 강풍 취약 시설물을 집중 점검하고, 지하차도와 반지하주택, 하천변 산책로, 둔치주차장 등 침수 우려 지역에 대해서는 선제 통제에 나서기로 했다. 또 지난 강수로 지반이 약해진 경남 산청 등에는 현장상황관리관을 파견해 주민 대피 지원과 위험요인 점검을 진행할 계획이다.
김광용 재난안전관리본부장은 “전국적으로 많은 비가 예보된 만큼 관계기관 모두 긴장을 늦추지 않고 철저히 대응하겠다”며 “국민들도 기상정보와 재난문자를 수시로 확인하고 산사태 위험지역과 하천변, 지하공간 등 위험지역 접근을 자제해달라”고 당부했다.
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