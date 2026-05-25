육영수 여사 생가 찾은 박근혜 “국힘 후보에 일할 기회 달라”

박근혜 전 대통령이 6·3 지방선거에서 국민의힘 후보 지원 유세를 위해 충북에 위치한 고(故) 육영수 여사 생가를 방문했다.
박 전 대통령은 25일 충북 옥천군에 있는 육 여사 생가를 찾았다. 이날 현장에는 경찰 추산 약 1000명의 인파가 몰렸다. 박 전 대통령이 이곳을 찾은 건 지난해 5월 27일 국민의힘 대선 후보로 나선 김문수 전 고용노동부 장관 지원 방문 이후 1년여 만이다.
박 전 대통령은 육 여사 영정 앞에 헌화한 뒤 충북지사 선거에 출마한 김영환 충북지사 후보, 전상인 옥천군수 후보, 광역·기초의원 후보자를 향해 “건강이 중요하다. 잘 챙기시라”고 당부했다. 이후 주변에 있는 지지자들을 향해 “국민의힘 후보를 도와주세요. 이 분들에게 일할 기회를 주세요”라고 했다. 박 전 대통령의 이동 동선마다 지지자들이 몰렸다.
박 전 대통령은 이후 옥천읍 식당에서 박덕흠 국민의힘 공동선대위원장, 김영환·전상인 등 후보들과 점심 후 이장우 대전시장 후보 선거사무소로 이동했다.
김형민 기자 kalssam35@donga.com
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