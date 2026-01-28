李, 이해찬 前총리 빈소 찾아 눈시울… 국민훈장 무궁화장 직접 들고가 추서

이재명 대통령이 이해찬 전 국무총리의 기관·사회장 첫날인 27일 빈소가 마련된 서울대병원 장례식장을 찾아 조문하고 고인에게 국민훈장 무궁화장을 추서했다. 문재인 전 대통령과 김민석 국무총리, 더불어민주당 정청래 대표 등 여권 주요 인사들의 추모 행렬도 종일 이어졌다.
이 대통령은 이날 오후 김혜경 여사와 함께 빈소를 찾았다. 침통한 표정으로 빈소로 들어선 이 대통령은 고개를 숙여 이 전 총리를 추모한 뒤 일일이 악수를 나누며 유가족들을 위로했다. 도중 손수건을 꺼내 눈물을 훔치기도 했다. 이 대통령은 국민훈장 무궁화장을 직접 들고 와 이 전 총리 영정 옆에 추서했다. 무궁화장은 대한민국 최고 등급 훈장으로 국가 발전에 현저한 공로가 있는 인사에게 수여되며 전태일 열사, 노회찬 전 의원 등에게 추서됐다.
문 전 대통령도 이날 오후 빈소를 찾았다. 침통한 표정으로 조문을 마친 문 전 대통령은 상주들과 일일이 악수를 나눴다. 이 전 총리는 문 전 대통령의 일등공신이었고 문재인 정부 시절 민주당 대표를 지낸 바 있다. 노무현 전 대통령의 부인 권양숙 여사도 이날 오후 빈소를 방문해 이 전 총리의 부인 김정옥 여사를 안고 눈물을 흘렸다.
이날 빈소에는 공동으로 상임 장례위원장을 맡은 김 총리, 정 대표와 함께 조국혁신당 조국 대표가 상주 역할을 자처하며 조문객을 맞아 눈길을 끌었다. 민주당과 조국혁신당의 통합 논의가 시작된 가운데 여권의 차기 주자들이 한자리에 모이는 모습이 연출된 것이다. 앞서 베트남 출장 중 사망한 이 전 총리의 시신이 이날 아침 인천국제공항에 도착하자 세 사람은 우원식 국회의장와 함께 직접 이 전 총리를 맞이했고, 운구 과정을 함께한 뒤 가장 먼저 조문하기도 했다. 김 총리가 조문 중 눈시울을 붉히자 정 대표가 김 총리의 어깨를 어루만지며 위로하는 모습도 목격됐다. 김 총리와 정 대표는 8월 민주당 전당대회 경쟁자로 꼽힌다. 우 의장은 “우리 민주주의의 큰 별이 타계하셨는데 그 뜻을 저희가 잘 이어가야겠다는 생각으로 조문했다”고 했다.
한병도 원내대표와 천준호 원내운영수석부대표, 전용기 원내소통수석부대표 등 민주당 원내대표단과 50여 명의 의원도 이날 빈소를 찾아 애도를 표했다.
노무현·문재인 정부 시절 이 전 총리와 함께했던 한명숙 김부겸 전 국무총리, 유시민 작가도 고인에게 마지막 인사를 건넸다. 안희정 전 충남도지사도 이날 조문 행렬에 참여했다. 단식 치료를 받고 있는 국민의힘 장동혁 대표는 화환을 보내 이 전 총리를 애도했다.
댓글 0