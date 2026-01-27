與서 김어준 저격 “정치의도 담긴 여론조사는 위험”

친여 성향 유튜버 김어준 씨가 김민석 국무총리를 서울시장 여론조사에 포함시키는 것에 대한 우려가 더불어민주당 내부에서 나왔다.
더불어민주당 장철민 의원은 27일 KBS라디오에서 김 씨를 향해 “여론조사에 어떤 정치적인 의도를 심는다는 건 위험한 일”이라며 “민주 정치 내에서 꽤 위험하게 작동할 수 있지 않을까라는 걱정을 가지고 있다”고 말했다. 서울시장 여론조사에서 제외해달라는 김민석 국무총리 측 최근 요청에도 불구하고 김 씨가 26일 “이쪽이 결정할 일”이라고 선을 그은데 대한 우려를 나타낸 것이다.
김 총리가 사실상 서울시장 불출마 의사를 밝힌 것임에도 여론조사에 포함하는 것은 다른 정치적 의도가 의심된다는 지적도 내놨다. 올해 민주당 전당대회에 정청래 대표와 김 총리의 대결이 점쳐지는 가운데, 정치권에서는 김 씨가 김 총리를 서울시장으로 내세워 정 대표의 연임을 미는 것이란 분석이 적지 않다.
장 의원은 “(후보에서) 빼달라고 요청을 했음에도 불구하고 넣는다는 건 선거 과정에서 그게 딱 후보에 대한 실제로 지지율을 확인해 보기 위한 게 아니라는 걸 밝힌 것”이라며 “어떤 다른 의도를 가지고 있다는 (정치적) 의지 표명을 여론조사를 통해서 하는 게 굉장히 걱정 된다”고 했다.
여론조사가 현실정치에 영향을 미치는 만큼 원칙을 바로 세워 조사를 진행할 필요가 있다는 의견도 냈다. 장 의원은 “여론조사 결과가 선거와 당의 방향성에 영향을 미치기에 저희가 늘 신경 쓴다”며 “여론조사 자체가 공정하게 이루어지고 있고, 다른 의도로 진행되는 것은 아니라는 원칙적인 부분을 가지고 가는 것이 필요하지 않나”라고 했다.
