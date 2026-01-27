부상 선수 휠체어 밀어준 김상식, 베트남 사로잡았다

김상식 감독(가운데) ⓒ뉴시스

베트남넷에 따르면 히우민은 대회 기간 ‘경기 최우수 선수’로 꼽히는 등 베트남 U-23 대표팀에서 수비의 핵심으로 꼽혔지만 중국과의 준결승에서 오른쪽 무릎을 다쳤다. 이에 공항에서 김 감독이 히우민의 휠체어를 직접 밀었고, 이는 팬들의 환호와 환영으로 가득한 공항에서 특히 눈에 띄는 장면이었다고 베트남넷은 전했다.