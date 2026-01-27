부상 선수 휠체어 밀어준 김상식, 베트남 사로잡았다

2026 아시아축구연맹(AFC) 23세 이하(U-23) 아시안컵에서 3위를 차지한 베트남을 이끈 김상식 감독이 공항에서 다친 선수의 휠체어를 직접 밀어줘 현지 축구 팬들에게 감동을 선사했다고 베트남 현지 매체가 보도했다.
베트남 현지 매체인 베트남넷은 25일(현지 시간) 베트남 수도인 하노이의 노이바이 국제공항에서 보인 김 감독의 행동을 조명했다. 공항에서 김 감독은 베트남의 수비수 응우옌 히우민의 휠체어를 직접 밀었다.
베트남넷은 “김 감독이 직접 히우민의 휠체어를 공항에서 밀어주는 모습은 단순하지만 강렬했다”며 “많은 이들의 마음을 울렸다”고 전했다. 그러면서 “연출된 순간은 없었다”며 “(김 감독의 휠체어 끄는 모습은) 그저 한 선수에 대한 감독의 배려와 책임감, 인간미를 고스란히 보여주는 것”이라고 덧붙였다.
이번 대회에서 김 감독이 이끄는 베트남은 대회 3위를 차지했다. 베트남은 24일 열린 한국과의 3, 4위 결정전에서 승부차기 끝에 승리했다. 베트남은 2-2로 정규시간을 마친 뒤 승부차기에서 7-6으로 승리했다.
베트남넷에 따르면 히우민은 대회 기간 ‘경기 최우수 선수’로 꼽히는 등 베트남 U-23 대표팀에서 수비의 핵심으로 꼽혔지만 중국과의 준결승에서 오른쪽 무릎을 다쳤다. 이에 공항에서 김 감독이 히우민의 휠체어를 직접 밀었고, 이는 팬들의 환호와 환영으로 가득한 공항에서 특히 눈에 띄는 장면이었다고 베트남넷은 전했다.
베트남넷은 “많은 이들에게 가장 잊을 수 없는 장면은 트로피를 들어 올리는 모습이나 메달 수여식이 아니었다”며 “김 감독이 팬들의 바다를 헤치며 히우민의 휠체어를 밀어주는 고요한 걸음이었다”고 했다. 그러면서 “그 모습은 승리를 넘어 팀을 정의하는 유대감을 상징하고 있었다”고 덧붙였다.
