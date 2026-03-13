김혜경 여사, 붓글씨 체험관서 남긴 문구는

이재명 대통령의 부인 김혜경 여사가 13일 정부조달 문화상품 특별전에 참석해 “우리 문화의 멋과 가치가 담긴 다양한 상품들을 직접 만나보고 체험하며 구매까지 할 수 있는 이번 특별전이 매우 반갑고 의미있다”고 밝혔다.
김 여사는 이날 오후 서울 문화역서울284에서 열린 ‘한국본색(韓國本色)’ 행사 개막식 축사를 통해 이같이 말했다고 청와대 강유정 대변인이 전했다. 강 대변인에 따르면 이번 특별전은 국민들이 정부조달 문화상품을 직접 보고 체험할 수 있게 꾸며졌다. 문화상품의 인지도를 제고해 실질적 판매로 이어질 수 있도록 한 것. 김 여사는 “특별전이 우리 전통 문화에 대한 국민적 관심을 더욱 높이고 일상적인 소비로까지 이어지는 중요한 계기가 될 것”이라고 말했다.
김 여사는 “요즘 K-컬처가 세계적인 사랑을 받으면서 우리 전통문화에 대한 관심도 함께 높아지고 있고 국립중앙박물관 굿즈들이 없어서 못 살 정도”라며 “그만큼 많은 분들이 우리 전통 문화를 눈으로 보고 또 손으로 만지며 일상에서 가까이 누리고 싶어한다는 뜻 아닐지”라고 했다. 이어 “이런 관심이 전통문화의 발전 위해 애쓰시는 장인 여러분들께 더 좋은 작품을 만들 원동력이자 창작에 전념할 수 있는 든든한 기반이 될 수 있기를 바란다”고 말했다.
김 여사는 개막식 이후 김교흥 의원, 김진표 전 국회의장 등 내빈들과 함께 테이프커팅식과 기념촬영을 진행했다. 이어 전통문화상품 전시 부스로 이동해 김기웅 장인의 장구, 한상봉 장인의 은장도 십장생도, 박해도 장인의 시간을 항해하는 거북선 등 작품들에 대한 설명을 듣는 시간을 가졌다. 또 실크부채와 넥타이 등을 구매한 뒤 전시관에 마련된 붓글씨 체험관을 찾아 ‘대한민국 대통령 부인 김혜경’이라는 글을 직접 붓글씨로 남기기도 했다.
