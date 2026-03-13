김혜경 여사, 붓글씨 체험관서 남긴 문구는

김혜경 여사 13일 서울 문화역서울284에서 열린 정부조달 문화상품 특별전 ‘한국본색’ 개막식에서 전시부스를 관람하고 있다. 뉴스1
이재명 대통령의 부인 김혜경 여사가 13일 정부조달 문화상품 특별전에 참석해 “우리 문화의 멋과 가치가 담긴 다양한 상품들을 직접 만나보고 체험하며 구매까지 할 수 있는 이번 특별전이 매우 반갑고 의미있다”고 밝혔다.

김 여사는 이날 오후 서울 문화역서울284에서 열린 ‘한국본색(韓國本色)’ 행사 개막식 축사를 통해 이같이 말했다고 청와대 강유정 대변인이 전했다. 강 대변인에 따르면 이번 특별전은 국민들이 정부조달 문화상품을 직접 보고 체험할 수 있게 꾸며졌다. 문화상품의 인지도를 제고해 실질적 판매로 이어질 수 있도록 한 것. 김 여사는 “특별전이 우리 전통 문화에 대한 국민적 관심을 더욱 높이고 일상적인 소비로까지 이어지는 중요한 계기가 될 것”이라고 말했다.

김혜경 여사가 13일 서울 문화역서울284에서 열린 정부조달 문화상품 특별전 ‘한국본색’ 개막식에서 축사를 하고 있다. 뉴스1
김 여사는 “요즘 K-컬처가 세계적인 사랑을 받으면서 우리 전통문화에 대한 관심도 함께 높아지고 있고 국립중앙박물관 굿즈들이 없어서 못 살 정도”라며 “그만큼 많은 분들이 우리 전통 문화를 눈으로 보고 또 손으로 만지며 일상에서 가까이 누리고 싶어한다는 뜻 아닐지”라고 했다. 이어 “이런 관심이 전통문화의 발전 위해 애쓰시는 장인 여러분들께 더 좋은 작품을 만들 원동력이자 창작에 전념할 수 있는 든든한 기반이 될 수 있기를 바란다”고 말했다.

김 여사는 개막식 이후 김교흥 의원, 김진표 전 국회의장 등 내빈들과 함께 테이프커팅식과 기념촬영을 진행했다. 이어 전통문화상품 전시 부스로 이동해 김기웅 장인의 장구, 한상봉 장인의 은장도 십장생도, 박해도 장인의 시간을 항해하는 거북선 등 작품들에 대한 설명을 듣는 시간을 가졌다. 또 실크부채와 넥타이 등을 구매한 뒤 전시관에 마련된 붓글씨 체험관을 찾아 ‘대한민국 대통령 부인 김혜경’이라는 글을 직접 붓글씨로 남기기도 했다.

김혜경 여사가 13일 서울 중구 문화역서울284에서 열린 2026 정부조달 문화상품 특별전 ‘한국본색(韓國本色)’ 개막식에서 테이프 커팅을 하고 있다. 뉴시스
조혜선 기자 hs87cho@donga.com
