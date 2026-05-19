MC몽 ‘김민종 불법도박’ 주장에…김측 “명백한 허위, 법적 대응”

가수 MC몽(46·본명 신동현)이 가수 겸 배우 김민종(54)의 불법 도박 연루 의혹을 주장한 가운데, 김민종 측은 “명백한 허위사실”이라며 법적 대응을 예고했다.
19일 김민종의 법률대리인을 맡은 법무법인 오킴스는 입장문을 내고 “최근 온라인 커뮤니티와 소셜네트워크서비스(SNS), 일부 매체를 중심으로 근거 없는 사생활 루머와 악의적인 의혹이 무분별하게 확산하고 있다”며 “일체의 내용이 명백한 허위사실임을 분명히 밝힌다”고 했다.
이어 “자극적이고 선정적인 허위사실 유포로 인해 김민종과 가족, 그리고 오랜 시간 그를 믿고 응원해 준 분들이 겪고 있는 정신적 고통과 사회적 평판 훼손은 이미 회복하기 어려운 수준에 이르렀다”고 했다.
그러면서 “김민종은 스스로의 당당함을 입증하기 위해 어떠한 타협도 없이 정면 돌파할 것임을 확고히 했다”며 “이에 오킴스는 문제 된 당사자가 주장한 내용을 구체적으로 확인한 뒤, 필요한 부분에 대해선 민형사상 법적 책임을 물을 예정”이라고 강조했다.
김민종도 직접 작성한 글을 통해 “현재 이야기되고 있는 저에 관한 내용들은 사실이 아님을 분명히 말씀드린다”며 강경 대응을 시사했다.
그러면서 “여러 이야기 속에 제 이름까지 거론되며 많은 분께 걱정과 혼란을 드리게 된 점 마음 무겁게 생각한다”며 “저 역시 현재의 상황을 매우 안타깝고 착잡하게 바라보고 있다”고 밝혔다.
전날 MC몽은 유튜브 라이브 방송을 통해 연예계 인사들의 불법 도박 모임 의혹을 일방적으로 제기했다. 그는 이 과정에서 김민종의 실명을 거론했다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
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