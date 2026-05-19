“역사 왜곡 후폭풍”…‘21세기 대군부인’ 촬영지 투어 중단

드라마 ‘21세기 대군부인’을 둘러싼 역사 왜곡 논란이 촬영지 관광 사업으로까지 번졌다. 전북 완주문화관광재단은 드라마 촬영지를 활용해 진행하려던 ‘21세기 대군 스토리 투어’ 운영을 취소했다.
완주문화관광재단은 19일 공식 소셜미디어를 통해 “‘21세기 대군 스토리 투어’와 관련해 다양한 의견을 신중히 검토했다”며 “내부 논의 끝에 프로그램 운영을 취소하기로 결정했다”고 밝혔다.
재단은 “제기된 의견들을 무겁게 받아들여 보다 신중한 방향으로 재검토하고자 한다”고 설명했다.
앞서 재단은 드라마 흥행과 촬영지 관심 증가에 맞춰 지역 관광 프로그램을 준비해왔다. ‘21세기 대군부인’ 촬영지인 전북 완주군 소양면 일대 방문객이 늘어나자, 이를 지역 문화관광 콘텐츠로 연결하겠다는 취지였다.
해당 프로그램은 오는 21~22일 완주군 소양면 오성제와 소양고택, 아원고택 일원에서 진행될 예정이었다. 이 장소들은 극 중 남자 주인공 이안대군이 머무는 공간으로 등장했다.
하지만 최근 드라마를 둘러싼 역사 왜곡 논란이 확산되며 상황이 급변했다. 시청자들은 드라마 일부가 한국사 고증과 맞지 않는다며 문제를 제기했다. 논란은 중국의 동북공정에 빌미를 줄 수 있다는 우려로도 확산됐다.
● “‘천세’·중국식 다도 논란”…역사 전문가들도 비판
역사 전문가들도 비판에 나섰다. 최태성 한국사 강사와 서경덕 성신여대 교수도 드라마의 역사 표현을 지적했다.
서 교수는 19일 자신의 소셜미디어에 “최근 MBC 드라마 ‘21세기 대군부인’의 역사 왜곡 논란이 커지고 있어 매우 우려스러운 상황”이라고 밝혔다.
그는 11회 즉위식 장면을 문제 삼았다. 서 교수는 남자주인공인 이안대군의 즉위식에서 제후국이 사용하는 ‘천세’라는 표현이 쓰였고, 황제가 착용하는 십이면류관 대신 제후를 상징하는 구류면류관이 등장했다고 지적했다.
서 교수는 극 중 인물들이 한국 전통 방식이 아닌 중국식 다도법을 따르는 장면도 시청자들의 반발을 샀다고 설명했다.
그는 “현재 중화권 온라인 커뮤니티와 SNS에서도 관련 논란이 확산되고 있다”며 “무엇보다 이번 논란의 가장 큰 문제는 중국 동북공정에 빌미를 제공했다는 점”이라고 주장했다.
이어 “글로벌 OTT를 통해 전 세계 시청자들이 함께 보는 역사물 콘텐츠라면 정확한 고증뿐만 아니라 주변국의 역사 왜곡 상황도 유심히 살펴야 한다”고 강조했다
제작진은 16일 공식 홈페이지를 통해 “세계관 설정과 역사적 고증 이슈로 심려를 끼쳐드린 점 진심으로 사과드린다”며 재방송과 VOD, OTT 영상에서 해당 부분의 오디오와 자막을 수정하겠다고 밝혔다.
김수연 기자 xunnio410@donga.com
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