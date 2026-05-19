“李대통령 잡으러 간다” 협박 글-장검 사진 올린 50대 송치

  • 동아일보

  • 입력 2026년 5월 19일 15시 22분

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소셜네트워크서비스(SNS)에 이재명 대통령을 겨냥한 협박성 글과 ‘장검 사진’을 게시한 50대 남성이 검찰에 넘겨졌다.

서울 강서경찰서는 19일 오전 협박미수 혐의를 받는 50대 남성을 불구속 송치했다.

이 남성은 지난달 25일 오전 11시경 자신의 페이스북 계정에 “이재명 대통령을 잡으러 오산 공군기지로 간다”는 취지의 글과 함께 장검을 휘두르는 모습의 사진을 게시한 혐의를 받고 있다.

경찰 조사 결과 사진 속 장검은 장난감 칼인 것으로 드러났다.

경찰 조사에서 남성은 현재 정치 상황에 대한 불만 때문에 이러한 행위를 했다고 진술한 것으로 알려졌다.

#이재명 대통령#장검 사진
김예슬 기자 seul56@donga.com
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