흉기난동 막다 다친 경찰관 ‘출동 트라우마’ 시달리다 결국…

크게보기 19일 유재성 경찰청장 직무대행이 전날 숨을 거둔 이모 경감(53)을 조문하기 위해 광주의 한 장례식장으로 향하고 있다. 광주=이형주 기자 peneye09@donga.com

유재성 경찰청장 직무대행은 19일 오전 11시경 광주의 한 장례식장에 마련된 이모 경감(53)의 빈소를 찾아 조문했다. 1999년 임용된 이 경감은 전날 광주의 한 병원에서 숨을 거뒀다.이 경감은 동료 2명과 함께 2024년 4월 19일 광주 남구 송하동에서 행인을 폭행하고 흉기를 휘두르던 50대 난동범을 제압하다 머리, 팔 등을 다쳤다. 이후 이 경감은 광주의 한 대학병원에서 트라우마 치료를 2, 3번 받았으나 회복하지 못하고 줄곧 정신적 고통에 시달렸다고 한다. 지난해 10월엔 남구의 한 대학교에서 발생한 사건 때문에 출동했다가 트라우마가 재발해 10일 동안 잠을 자지 못했고, 올해 2월 근무지를 서부경찰서의 한 지구대로 옮긴 뒤에도 트라우마 증상은 계속됐다.이 경감의 매형(58)은 “흉기 난동 사건 이후 대학병원에서 2, 3번 정신 상담 등 치료를 받았지만 이후 휴대전화로 안내, 상담 문자만을 받은 것으로 알고 있다”고 말했다. 이어 “정부에서 공무상 부상 경찰관 등에게 의무적으로 트라우마 치료를 받게 하는 제도 마련이 필요한 것 같다”고 강조했다.경찰 안팎에서는 공무상 부상을 입은 경찰관들에게 신체적 치료는 물론 정신적 치료 방안도 마련돼야 한다는 목소리가 나오고 있다.

우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족·지인이 있을 경우 자살예방 상담전화 ☎109에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.