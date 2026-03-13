‘케데헌’ 속편 제작 공식화…매기 강 “보여드릴 것 많다”

넷플릭스 애니메이션 시리즈 ‘케이팝 데몬 헌터스(케데헌)’가 속편 제작을 공식화했다. 13일(현지 시간) 넷플릭스와 소니 픽처스 애니메이션은 매기 강·크리스 아펠한스 감독의 연출로 ‘케이팝 데몬 헌터스’ 두 번째 장을 연다고 밝혔다. 속편은 2029년 공개를 목표로 현재 기획 초기 단계에 있는 것으로 전해진다.
지난해 6월 첫선을 보인 케데헌은 공개 이후 현재까지 5억 회 이상의 조회수를 기록하며 넷플릭스 역대 최고 인기 시리즈에 올랐다. 작품 속 가상 그룹 ‘헌트릭스’(HUNTR/X)가 부른 주제곡 ‘골든’(Golden)은 K팝 최초로 그래미상을 받았고 빌보드 메인 싱글 차트 ‘핫 100’ 통산 8주 1위에 올랐다. 케데헌은 15일 열리는 제98회 아카데미 시상식에서 장편 애니메이션상과 주제가상 등 2개 부문 후보에 오르기도 했다.
한국계 캐나다인 매기 강 감독은 “한국인 창작자로서 우리 캐릭터와 이야기에 대한 관객들의 갈망에 깊은 자부심을 느낀다”며 “우리가 만들어낸 이 세계에는 아직 보여줄 것이 너무 많고, 여러분께 보여드릴 생각에 설렌다. 이것은 단지 시작일 뿐”이라고 말했다. 아펠한스 감독은 “캐릭터들이 진화하고 음악과 서사가 결합하는 방식의 경계를 계속해서 넓혀갈 것”이라고 예고했다.
댓글 0