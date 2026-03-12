오세훈 “오늘은 공천 등록 못한다, 선거는 참여”…절윤 배수진

“국힘, 노선 변화 조짐 없어”
인적쇄신 등 후속조치 요구
“서울시장 선거 불참은 아냐”
후보 등록 기한 연기 요청
오세훈 서울시장이 국민의힘 광역단체장 후보 신청 추가 마감일인 12일에도 서울시장 후보에 등록하지 않았다. 오 시장은 국민의힘 의원 전원 명의의 결의문 발표 이후에도 사실상 노선 변화가 없다며 ‘공천 보이콧’을 내세워 인적쇄신 등 국민의힘 지도부를 상대로 혁신을 요구했다.
그러면서 장동혁 대표가 빠진 혁신선거대책위원회 구성을 요청했다. 오 시장은 이러한 본인의 요구 조건을 당 지도부가 수용한다면 선거에 나설 것이란 점을 강조했다.
오 시장은 이날 서울 중구 더플라자호텔에서 열린 하이서울기업지원 설명회 특강을 마친 뒤 기자들과 만나 “송구스럽게도 선거 참여를 위한 공천 등록하는 것을 오늘은 못 한다”고 밝혔다. 당초 국민의힘의 서울시장 선거 추가 공천 마감일은 이날 오후 6시까지였다.
오 시장은 국민의힘의 ‘절윤(윤석열 전 대통령과의 절연) 결의문’에도 불구하고 당의 구체적인 노선 변화가 없다고 주장했다.
오 시장은 “결의문 발표 이후 (당의 노선 변화를 위한) 실행 단계에 들어가는 조짐이 아직까지 전혀 발견되지 않았다”면서 “(장동혁) 당 대표가 윤리위원회 활동을 더 이상 진도가 나가지 않는 방향으로 정리하는 걸 봤는데, 그 정도까지는 노선 전환에 해당된다고 보기 어렵다”고 했다.
오 시장은 당내 인적쇄신을 위한 혁신선거대책위원회를 조기에 출범시켜달라고 했지만, 장 대표가 이를 위한 노력을 하지 않았다고 했다. 오 시장은 “당의 공천 스케줄이나 이런 절차를 존중해야겠지만, 저로서는 그런 변화가 전혀 이루어지지 않은 상태에서 등록을 하는 것은 자제할 수밖에 없다고 판단했다”고 말했다.
그러면서 혁신선대위 구성에 장 대표를 제외해야 한다고 주장했다. 오 시장은 “장 대표가 보여주신 태도 변화가 충분했다면 굳이 요청드리지 않았어도 됐을 것”이라며 “(장 대표가) 명확한 입장 표명을 자제하고 있다”고 했다. 그러면서 “당의 (변화된) 노선을 충분히 이행할 수 있는 스펙(Spec)의 선대위원장을 모시게 되면 국민적 오해를 불식할 수 있다”며 “새로 모시는 선대위원장을 당의 얼굴로 해서 선거를 치른다면 수도권 선거도 치러볼 만하지 않겠냐는 취지의 말씀을 드렸다”고 했다.
선거 불출마 여부에 대해 오 시장은 “일각에서 이걸 명분삼아 이번 선거에 불참하려는 것 아니냐는 억측을 하는 모습을 심심치 않게 볼 수 있다”며 “선거에 참가 할 것이다. 이 점을 강조해서 말씀드린다“고 했다.
그러면서 ”다만, 수도권 선거에 이른바 장수 역할을 해야 할 서울시장 후보에 도전하는 사람으로서 수도권에서 선거 치를 수 있으려면 이러이러한 전제 조건이 바탕이 마련되어야 비로소 뛰어볼 만한 전장의 기본조건은 마련된다는 점을 계속해서 당 지도부에 간곡히 말씀드린다”고 했다.
오 시장은 이날 당 지도부와 만났지만, 별다른 진전이 없었다고도 했다. 오 시장은 “오늘 점심에 당 지도부에 의사를 전달했고 지도부는 (후보) 등록을 하고 논의하자는 취지의 말씀이 있었다”며 “그렇게 해서는 장 대표 변화를 추동해내는 게 늦어질 수 있다, 어려워질 수 있다는 위기감을 아직까지도 가지고 있다”고 토로했다.
그러면서도 후보 등록 기한을 연기해달라고 국민의힘에 요청했다. 오 시장은 “하루 이틀 기한 연기해주신 거 조금만 더 등록할 수 있는 여지를 여유 있게 달라”며 “아마 추후에 당의 변화를 견인해내는 데 이런 저의 충정이 받아들여져서 반영되기를 간곡히 바란다”고 했다.
