아플 때 먹어야 하는 이유?…‘면역세포 활성 급증’ 확인 [건강팩트체크]

공복 vs 식사 후, 면역 반응 달랐다… T세포 활성 증가
아플 때일수록 잘 먹어야 낫는다는 말이 있다. 이 말을 뒷받침 할 수 있는 과학적 단서가 제시됐다.
사람과 쥐를 대상으로 한 실험에서 T세포로 알려진 특정 면역세포가 음식 섭취 후 활성화 능력이 강화되는 것으로 나타난 것. 이는 감염이 발생했을 때 면역 반응이 더 효과적으로 작동할 수 있는 상태를 의미한다.
연구 결과는 세계적인 학술지 ‘네이처(Nature)’에 29일(현지 시각) 게재됐다.
연구 공동 저자인 미국 피츠버그대학교 의과대학의 면역학자 그레그 델고프 교수는 “‘열이 나면 굶고, 감기에는 먹어라(feed a cold, starve a fever)’라는 오래된 속담이 있는데, 이 말에 일정 부분 과학적 근거가 있을 수 있다”며 “음식 섭취 여부에 따라 T세포의 기능에 큰 차이를 만들 수 있다”고 강조했다.
T세포는 외부 병원체에 대응해 면역 반응을 조율하는 ‘지휘자’ 역할을 하는 핵심 백혈구다.
델고프 교수는 “면역계가 활성화 되는 과정은 에너지 소모가 매우 큰 작업”이라고 설명했다.
연구진은 이를 확인하기 위해 참가자들의 혈액을 아침 식사 전과, 이후 6시간 동안 자유롭게 식사를 한 뒤 다시 채취했다. 이후 혈액 속 T세포의 대사 상태를 분석했다.
그 결과, 식사를 한 이후의 T세포는 공복 상태보다 활성화에 필요한 영양소를 더 쉽게 활용할 수 있는 것으로 나타났다. 음식 섭취 후 T세포는 당을 더 잘 흡수했고, 지방 대사 능력도 증가했으며, 세포 내 발전소인 미토콘드리아 기능도 더 효율적으로 작동했다.
이러한 변화는 결국 T세포의 면역 반응 능력을 강화하는 것으로 이어졌다. 쥐 실험에서도 T세포의 증식 능력이 향상되고 감염에 대한 방어 효과가 더 커지는 결과가 확인됐다.
연구에 참여하지 않은 미국 인디애나대학교의 면역학자 라이오넬 아페토 교수는 네이처에 “특히 놀라운 점은 시간이다”라며 “단 6시간이라는 짧은 시간 변화만으로도 T세포 면역 기능에 큰 차이가 났다”고 말했다.
이러한 효과는 일부 T세포, 특히 ‘기억 T세포’에서도 장기간 지속됐다. 기억 T세포는 과거에 경험한 병원체를 기억해, 다시 침입했을 때 빠르게 증식하며 면역 반응을 일으키는 세포다.
연구 결과, 충분히 먹은 쥐는 공복 상태였던 쥐보다 더 많은 기억 T세포를 생성했으며, 이 세포들은 수주에서 수개월 후에도 높은 대사 활성 상태를 유지했다.
델고프 교수는 “이 세포들은 지속적으로 이점을 갖게 되며, 장기적인 면역 방어에서도 더 효과적이었다”고 설명했다.
어떤 영양소가 T세포 활성화에 더욱 효과적인지는 밝혀내지 못했다. 참가자들이 어떤 음식을 얼마나 먹었는지 엄밀하게 통제하지 않았기 때문이다.
이러한 한계에도 불구하고 연구진은 이를 중요한 의미로 해석했다.
델고프 교수는 “우리가 확인한 것은 매번 식사를 하면 같은 효과가 나타난다는 점”이라며 “무엇을 먹든, 식사 자체가 중요하다는 것”이라고 말했다.
이러한 결과는 CAR-T 세포 치료를 포함한 암 면역 치료에 활용할 수도 있다. CAR-T 세포 치료는 환자의 혈액에서 T세포를 채취하여 실험실에서 암세포를 인식하도록 유전자 조작 후 환자에게 다시 주입하여 종양을 공격하는 치료법이다.
연구진은 식사를 한 사람에게서 얻은 CAR-T 세포가 공복 상태에서 얻은 세포보다 더 강한 항암 효과를 보였다는 점도 확인했다.
다만 이 결과가 식사가 병을 치료한다거나 아플 때 많이 먹을수록 좋다는 의미로 해석돼서는 안 된다.
연구진은 향후 음식의 어떤 성분이 이러한 효과를 유도하는지 규명하기 위해 식단을 엄격히 통제한 연구를 진행할 계획이다. 이는 향후 백신 효과를 높이거나 면역 치료를 개선하는 데 중요한 단서가 될 것으로 기대된다.
관련 논문 주소: https://dx.doi.org/10.1038/s41586-026-10432-8
박해식 기자 pistols@donga.com
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