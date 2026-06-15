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충주 폐업 리조트에 공포체험 간 대학생들, 시신 발견 ‘깜짝’
동아일보
업데이트
2026-06-15 11:44
2026년 6월 15일 11시 44분
입력
2026-06-15 11:36
2026년 6월 15일 11시 36분
이혜원 기자
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충북 충주의 한 폐리조트 건물. 뉴스1
충북 충주에 있는 한 폐업 리조트 건물 20층 옥상에서 30대 남성이 숨진 채 발견됐다.
15일 경찰에 따르면 전날 오후 3시경 폐건물 공포 체험을 하기 위해 충주시 동량면의 한 폐리조트를 찾은 20대 대학생 4명이 30대 남성의 시신을 발견해 경찰에 신고했다.
경찰은 현장에서 유서가 발견된 점과 평소 이 남성이 심한 지병을 앓아온 점 등을 토대로 범죄 혐의점은 없다고 보고 있다.
해당 리조트는 1992년에 개관한 뒤 이듬해 부도로 경영난을 겪다가 운영이 중단돼 장기간 방치된 상태다. 최근 유튜버 등이 공포 체험을 위해 자주 찾는 장소로 알려져 있다.
#폐리조트
#시신
#공포 체험
#충주
이혜원 기자 hyewon@donga.com
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